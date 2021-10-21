В российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы
В российских школах планируется объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября — в тот период, когда в РФ объявлены нерабочие дни из-за ковида. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — сообщается в Telegram-канале министерства.
В школах, где обучение идет по системе четвертей, каникулы в этом году должны быть с 25 октября по 31 октября. То есть, осенние каникулы будут продолжаться две недели, а не одну.
Ранее сегодня замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что среди зараженных COVID-19 доля детей составляет примерно 10–11%. Меньше школьников заболевает, когда дети не посещают школу во время каникул.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С раздачей отличных оценок, надеюсь?
Пусть безграмотный, но живой, чем ботаник, но калека или мёртвый.
Безграмотными вырастут наши дети, если ваще вырастут.
Безграмотность поощряется кремлёвским режимом, ведь она приводит к согласию с любыми действиями сионистов.
Действия компрадоров приведут лишь к одному – к созданию всемирного концлагеря.
Пройдет ещё пара лет, и мы не узнаем привычный нам мир.
Выйти на улицу без аусвайса будет уже невозможно, так же, как и избежать принудительной эвтаназии.
Мы уже с успехом пересекли последнюю черту и идём семимильными шагами к установлению полной диктатуры сатанинского режима во всемирном концлагере.