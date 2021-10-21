В российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы

12:03 21.10.2021

В российских школах планируется объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября — в тот период, когда в РФ объявлены нерабочие дни из-за ковида. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — сообщается в Telegram-канале министерства.

В школах, где обучение идет по системе четвертей, каникулы в этом году должны быть с 25 октября по 31 октября. То есть, осенние каникулы будут продолжаться две недели, а не одну.

Ранее сегодня замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что среди зараженных COVID-19 доля детей составляет примерно 10–11%. Меньше школьников заболевает, когда дети не посещают школу во время каникул.