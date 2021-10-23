В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, заявили "Российской газете" в Пенсионном фонде.

В ведомстве рассказали, что будут работать как обычно. График может измениться только у клиентских служб — поэтому перед посещением отделений ПФР следует уточнить часы работы.

В "Почте России" отметили, что тоже продолжат работать в обычном режиме, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы, пишет РИА Новости.

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении", — пояснил оператор.

Таким образом, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период: например, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.

 

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