Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

10:10 25.10.2021

Производители круп направили уведомления в торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре по причине роста стоимости сырья и упаковки, пишет газета "КоммерсантЪ".

Так, крупный производитель гречки, овсянки и другой крупяной продукции "Роса", объяснил свое грядущее повышение цен "существенным и продолжающимся ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры". Так, гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно.

Поставщики отмечают, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост.

По данным Росстата, в августе гречневая крупа в РФ в среднем стоила 102,51 рубля за 1 кг, овсяная и перловая - 45,21 рубля, хлопья "Геркулес" - 80,47 рубля за 1 кг.

Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" (бренды "Националь", Prosto и др.) также говорит о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, российского сырья - в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное - по рису, остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12-15% в течение последних двух месяцев, говорят в холдинге.

В свою очередь в Минсельхозе говорят, что объемы отечественного производства основных видов круп и сырья для них обеспечивают существующий внутренний спрос. Так, по данным министерства, в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%, до 975,9 тыс. га. К 22 октября в России собрано 837,5 тыс. тонн гречки, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года. По прогнозам ИКАР, общий урожай гречки в России в этом году будет на уровне 900 тыс. тонн против 892 тыс. тонн годом ранее.

Как сообщал ранее Росстат, гречневая крупа за неделю с 12 по 18 октября подорожала сразу на 1%. В начале октября рост составлял 0,44%. С начала года к 18 октября гречка подорожала на 14,1%.