Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

Производители круп направили уведомления в торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре по причине роста стоимости сырья и упаковки, пишет газета "КоммерсантЪ".

Так, крупный производитель гречки, овсянки и другой крупяной продукции "Роса", объяснил свое грядущее повышение цен "существенным и продолжающимся ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры". Так, гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно. 

Поставщики отмечают, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост. 

По данным Росстата, в августе гречневая крупа в РФ в среднем стоила 102,51 рубля за 1 кг, овсяная и перловая - 45,21 рубля, хлопья "Геркулес" - 80,47 рубля за 1 кг. 

Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" (бренды "Националь", Prosto и др.) также говорит о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, российского сырья - в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное - по рису, остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12-15% в течение последних двух месяцев, говорят в холдинге. 

В свою очередь в Минсельхозе говорят, что объемы отечественного производства основных видов круп и сырья для них обеспечивают существующий внутренний спрос. Так, по данным министерства, в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%, до 975,9 тыс. га. К 22 октября в России собрано 837,5 тыс. тонн гречки, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года. По прогнозам ИКАР, общий урожай гречки в России в этом году будет на уровне 900 тыс. тонн против 892 тыс. тонн годом ранее.

Как сообщал ранее Росстат, гречневая крупа за неделю с 12 по 18 октября подорожала сразу на 1%. В начале октября рост составлял 0,44%. С начала года к 18 октября гречка подорожала на 14,1%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 16:53
    Гость: Путник

    Еще одно повышение на макарошки и картофель. Только пармезан, фуа-гра, французское шампанское и вино, хамон и прочие отходы в цене не растут. Пардон, еще яхты, дворцы, премиум авто. Борьба с бедными идёт полным ходом.

  3. 25.10.2021, 14:30
    Гость: Куратор

    Жадность производителей не знает границ. Все производится из сырья российского производства с использованием российских энергоносителей. О каком повышение цен вообще может идти речь?

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