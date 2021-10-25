В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв
В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв, поврежденными оказались два этажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
"В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.
Всего спасатели вытащили и передали медикам семерых человек, один из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.
Из здания эвакуировали 32 жильца.
В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже. Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены восемь квартир.
Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.
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