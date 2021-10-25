В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв

В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв, поврежденными оказались два этажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.

Всего спасатели вытащили и передали медикам семерых человек, один из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.

Из здания эвакуировали 32 жильца. 

В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже. Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены восемь квартир.

Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 20:03
    Гость: Да, почти 900

    Рублей берут за обслуживание газовой плиты, а реальных работ не производят- фуфлогоны.

  2. 25.10.2021, 19:23
    Гость: охотник за бакланами

    Обычные будни РФ, или взрывы домов, или жёсткие пасадки авиатехники, по вине пилотов.

Выбор читателей
«Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта? Чем может ответить Россия?»
Зал заседаний Европарламента
Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии
МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных
Акция протеста против создания базы НАТО
В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины
Избранное
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Безопасный дом для аллергиков
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
Лучшие гибридные автомобили 2020 года
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом? Часть 2
Ударом на удар. Юбилей. Послесловие
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»