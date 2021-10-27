Мэрия Москвы пригрозила бизнесу штрафами в 1 млн руб. за работу в локдаун
Московский оперштаб по борьбе с COVID-19 напомнил о режиме нерабочих дней и разъяснил, какие ограничения будут действовать в этот период. Компании, продолжившие работу несмотря на запрет, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн руб. Их деятельность может быть приостановлена на срок до трех месяцев.
«Если организация продолжит работу несмотря на то, что должна была приостановить деятельность в соответствии с указом Мэра Москвы, то предприятие понесет административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей — это штраф в размере от 50 тыс. до 1 млн руб. и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тыс. до 1 млн руб.»,— говорится в сообщении на сайте мэрии.
Ранее сегодня управы и префектуры районов Москвы разослали магазинам, преимущественно алкомаркетам, уведомления о приостановке работы на время «нерабочих дней» с 28 октября по 7 ноября. В данных уведомлениях власти ссылаются на указ мэра Сергея Собянина, в котором говорится, что продолжать работу смогут только те магазины, в которых более 30% ассортимента составляют продовольственные товары.
С 28 октября по 7 ноября на фоне заболеваемости коронавирусом в Москве закроются магазины, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и почти все предприятия услуг, за исключением аптек и продуктовых. Ресторанам разрешена работа навынос. За последние сутки в столице выявлено 5789 случаев заражения коронавирусом, 91 человек скончался.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я своих отправляю в отпуск... Без сохранения зарплаты. Кому не нравится - пусть увольняется.
Можно подумать, что из этого числа не скончались от поноса, наркоты, рака и алкоголя ... Нет всё равно корона гадина-говядина виновата!
Два слова: оккупация и комендантский час ...
Бедный, бедный Аэрофлот и турфирмы - оштрафуют и ещё на три месяца закроют...Ах...Ах...Ах...
завхоз оборзел.
однако все Это Копия того чем Левые занимаются на западе.
один в один действия Левых в ньюйорке, лос-анжелесе, в торонто и тд - КОПИЯ.
он иностранный агент и должен регистрироваться как иноагент.