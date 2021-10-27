Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

09:35 27.10.2021

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, пишет РИА Новости.

Как пояснили в СК, во вторник СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм.

"В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - отметили в ведомстве.

Кроме того, СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации". После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, говорится в сообщении СК.

"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - подчеркнули в ведомстве.

Добавляется также, что доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.