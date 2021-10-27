Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, пишет РИА Новости.

Как пояснили в СК, во вторник СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм.

"В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - отметили в ведомстве. 

Кроме того, СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации". После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, говорится в сообщении СК.

"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - подчеркнули в ведомстве.

Добавляется также, что доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 15:46
    Гость: Порося !Превратися в карася!

    "Ой ты жуть еси!",-
    завизжали караси
    И пошли в очередной рейд отмазывать своего Мини Пута Великолепного ,целуя мощи святой мертвечины.

  3. 27.10.2021, 15:15
    Гость: Ну

    будет как в прошлый раз. Саакашвиле насыпали "соли на хвост". И сейчас он лучше живет в так называемой грузинской тюрьме, чем российские пенсионеры на свободе в деревне. Убил российских миротворцев и свободно путешествовал по миру и еще будет жить долго и счастливо. А сколько россиян сидит в иностранных тюрьмах. В США, например.

  4. 27.10.2021, 15:06
    Гость: Иван Иваныч

    Напомню. СК возбуждал дела и по обстрелам Славянска, и по казни инакомыслящих в Одессе. А воз и ныне там.

  5. 27.10.2021, 14:13
    Гость: topor

    СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации".
    ////////////////////
    А вот это уже серьёзно. Возникает вопрос, а если граждан России завтра будут долбить в городах и населённых пунктах на территории России? Будем их защищать,или как и сейчас "промолчим в тряпочку". Раздали паспорта граждан РФ и на этом успокоились? Реакция на этот беспредел Бастрыкина вполне резонная. Но вот получит ли он поддержку от гаранта конституционных прав и свобод граждан - большой вопрос.

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Зал заседаний Европарламента
Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии
Неудобная правда: вакцина не спасает, власти в агонии
Неудобная правда: вакцина не спасает, власти в агонии
Акция протеста против создания базы НАТО
В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины
Дело языковых патрулей в Казахстане развивается
Избранное
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Сергей Шойгу: «Уровень доверия к Вооруженным силам России в обществе колеблется в диапазоне от 79% до 86%»
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
Общие рекомендации по соблюдению диеты
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
«Калинов мост», 3 апреля, ДК им. Горбунова
Сергей Бобунец сыграл для капитана воздушного судна
Сергей Черняховский. Америка: кризис мечты и трансформация ментальности
Нюрнберг – это не только история
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену