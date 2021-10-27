Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, пишет РИА Новости.
Как пояснили в СК, во вторник СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм.
"В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - отметили в ведомстве.
Кроме того, СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации". После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, говорится в сообщении СК.
"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - подчеркнули в ведомстве.
Добавляется также, что доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Ой ты жуть еси!",-
завизжали караси
И пошли в очередной рейд отмазывать своего Мини Пута Великолепного ,целуя мощи святой мертвечины.
Значит не там СК ищет преступников!
будет как в прошлый раз. Саакашвиле насыпали "соли на хвост". И сейчас он лучше живет в так называемой грузинской тюрьме, чем российские пенсионеры на свободе в деревне. Убил российских миротворцев и свободно путешествовал по миру и еще будет жить долго и счастливо. А сколько россиян сидит в иностранных тюрьмах. В США, например.
Напомню. СК возбуждал дела и по обстрелам Славянска, и по казни инакомыслящих в Одессе. А воз и ныне там.
СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации".
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А вот это уже серьёзно. Возникает вопрос, а если граждан России завтра будут долбить в городах и населённых пунктах на территории России? Будем их защищать,или как и сейчас "промолчим в тряпочку". Раздали паспорта граждан РФ и на этом успокоились? Реакция на этот беспредел Бастрыкина вполне резонная. Но вот получит ли он поддержку от гаранта конституционных прав и свобод граждан - большой вопрос.