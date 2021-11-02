Полиция предупредила граждан об ответственности за участие в митингах

18:54 2.11.2021

Министерство внутренних дел России заявило о наличии информации о планах проведения 4-7 ноября в ряде регионов «несогласованных публичных мероприятий». В МВД отметили, что организаторы и участники таких акций могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

«Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка», - говорится на сайте ведомства.

В МВД напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры. Проведение массовых акций запрещено органами власти субъектов Российской Федерации.