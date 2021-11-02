Полиция предупредила граждан об ответственности за участие в митингах
Министерство внутренних дел России заявило о наличии информации о планах проведения 4-7 ноября в ряде регионов «несогласованных публичных мероприятий». В МВД отметили, что организаторы и участники таких акций могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
«Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка», - говорится на сайте ведомства.
В МВД напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры. Проведение массовых акций запрещено органами власти субъектов Российской Федерации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Право мирно выражать своё отношение к власти у граждан есть. Отказ санкционировать митинг - это плевок в лицо Конституции. Так что именно полицаи пусть хорошенько подумают об ответственности в том случае, если они допустят насильственные действия по отношению к гражданам, реализующим своё законное право!
кричал старый мудрый ребе... -гои привыкли нам верить...
Если бы власть не боялась митингов то их бы и не запрещали.
Помнится в Хабаровске, в СМИ в РФ ни слова о том, что там происходит, почти 65,000 человек вышли на улицу! Власть боялась их трогать. что бы не перекинулось на соседние регионы. А вот Корейское ТВ вело круглосуточные трансляции оттуда.
А эта власть приготовила войска росгвардии и её что-то на всякий случай. Были фото эшелонов спецтехники стоящие в ожидании приказа. И всё о Хабаровские у нас моментально подтирали в сети!
Власть не скрывает уже не своего страха не ненависти к народу.
Демократия говорите? ну ну.. мы их давно не выбираем, ответственности они перед нами не несут, обкрадывают как хотят, кроме дубинки ментов и околотка для народа у них нечего нет. Запретили всё, митинги, забастовки, пикеты, критику власти, критику чиновников.
Засиделся герой минувших ней на троне. Ой как засиделся!
Пора уже в интерьерах эпохи ринесанса с рюмочкой "шато" от своих виноградников на пенсии почевать.
может ты его установил?