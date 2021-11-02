Сафронова обвинили в продаже данных об операции РФ в Сирии за $248

14:12 2.11.2021

Перед самым завершением расследования дела журналисту Ивану Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение, пишет РБК со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

«По версии следствия в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности вооруженных сил России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и BND (Федеральная разведывательная служба Германии. — ред.). По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», — рассказал Павлов.

Политолог Демури Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован в феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. «По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания», — утверждает адвокат.

Иван Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о государственной измене. Он считает, что предъявленные обвинения связаны с его журналистской деятельностью. До прихода в мае 2020 года в «Роскосмос» он работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».