Сафронова обвинили в продаже данных об операции РФ в Сирии за $248

© KM.RU, Михаил Попов

Перед самым завершением расследования дела журналисту Ивану Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение, пишет РБК со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова. 

«По версии следствия в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности вооруженных сил России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и BND (Федеральная разведывательная служба Германии. — ред.). По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», — рассказал Павлов.

Политолог Демури Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован в феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. «По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания», — утверждает адвокат.

Иван Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о государственной измене. Он считает, что предъявленные обвинения связаны с его журналистской деятельностью. До прихода в мае 2020 года в «Роскосмос» он работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2021, 16:51
    Гость: В

    2015 году он передал што-то.....Он, с яйсями в тисках, рассказал то, шо выгодно следствию! А шо, тройки вернулись в Рашу?

  2. 02.11.2021, 15:52
    Гость: иван з.

    Если перевести в серебро, то по весу получается около тридцати серебренников.

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