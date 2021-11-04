В Думе заявили о возможности введения геномной экспертизы для всех россиян

10:34 4.11.2021

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил, что если будет введена геномная экспертиза для мигрантов, то в будущем это может быть расширено на лиц, совершивших уголовные преступления, а в будущем - на всех россиян.

«Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех», - цитирует «Интерфакс» его слова.

Выборный считает, что перспективы прохождения законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высока «при правильной подготовке, отсутствии конфликтов норм права, поскольку в основе такой инициативы я не вижу серьезных нарушений прав и свобод человека, напротив, вижу механизмы, которые сведут на нет совершение мигрантами правонарушений на территории нашего государства».

При этом он отметил, что сейчас «граждане не чувствуют себя защищенными в нашей стране, это нонсенс, а мы не хотим быть европейской страной, когда мигранты устанавливают свои правила и, по сути, меньшинство управляет большинством через страх». Также он считает нужным параллельно с подобными законопроектами «популяризовать высокую правовую культуру, гражданскую ответственность».

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев также рассказал, что геномная экспертиза мигрантов станет «очень серьезным подспорьем для раскрытия преступлений».