В Думе заявили о возможности введения геномной экспертизы для всех россиян
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил, что если будет введена геномная экспертиза для мигрантов, то в будущем это может быть расширено на лиц, совершивших уголовные преступления, а в будущем - на всех россиян.
«Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех», - цитирует «Интерфакс» его слова.
Выборный считает, что перспективы прохождения законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высока «при правильной подготовке, отсутствии конфликтов норм права, поскольку в основе такой инициативы я не вижу серьезных нарушений прав и свобод человека, напротив, вижу механизмы, которые сведут на нет совершение мигрантами правонарушений на территории нашего государства».
При этом он отметил, что сейчас «граждане не чувствуют себя защищенными в нашей стране, это нонсенс, а мы не хотим быть европейской страной, когда мигранты устанавливают свои правила и, по сути, меньшинство управляет большинством через страх». Также он считает нужным параллельно с подобными законопроектами «популяризовать высокую правовую культуру, гражданскую ответственность».
Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев также рассказал, что геномная экспертиза мигрантов станет «очень серьезным подспорьем для раскрытия преступлений».
Комментарии читателей Оставить комментарий
предложит ввести обязательную эфтаназию..., конечно после мигрантов и преступников
Я с вами согласен практически по всем пунктам, кроме: левые, левые, левые....
Я полагаю, что на сегодняшний день нет никаких правых и левых, либералов и консерваторов, а существуют "Сливки и Быдло", причем большинство из "думающих, что они сливки", на самом деле являются тем же "быдлом", только они об этом ещё не знают (будучи уверенными, что они хозяева жизни), их просто используют, потому что они - "временно-полезны".Это касается и западные и наши элиты: вспомните откровения Грефа про "манипуляцию людьми" ведь это не он же сам придумал: его, как и многих других, обучали на западных семинарах(куда они с бо-ольшой охотой ездили), как можно и как нужно обходиться с "непосвященными"(это в своём роде масонская ложа, но уже заточенная под 21 век оцифровки всего и вся)и вот эта свора(элита российская) приобщённая,так сказать, в некое "таинство"(её богу, как дети малые) решила, что она уже попала в высший свет этой, с позволения сказать, Большой Игры. Хотя на самом деле они такие же пешки и расходный материал, как и, пардон, остальное Быдло(ну, с точки зрения "истинных Хозяев", затеявших эту Игру на Расчеловечевание Общества Людей).
Именно так и будет. Геномная база должна быть на мигриков и преступников - их потрошить, в случае совершения тяжких преступлений, нормально... На органы вместо пожизненного для серийного убийцы или насильника - то, что надо..
И Короновирус им в помощь (так удачно...).
И настанет день,когда живые будут завидовать мертвым!Ну откуда это депутатский кретинизм берется?