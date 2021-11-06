Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
В Татарстане через две недели в общественный транспорт будут пускать только с QR-кодом или справкой о медотводе, сообщил президент Рустам Минниханов. Он отметил, что нерабочие дня в регионе закончатся 7 ноября, однако жителей ждет ужесточение антиковидного режима из-за низких темпов вакцинации среди пенсионеров и студентов.
«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека», — приводит слова Минниханова Znak.com.
Так, через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля Минниханов поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).
Также через две недели у невакцинированных граждан старше 60 лет будет приостановлено действие транспортных карт.
«Среди умерших от коронавируса доля пожилых людей достигает 85%. Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — сказал президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
:)
Жуткий винегрет. Рептилоидов только не хватает. Но спасибо, весело было читать.
Цель - снижение нагрузки на пенсионный фонд. Отсюда педалирование темы 65-летних. При этом уже и 60-летних называют "бабушками и дедушками". А юные феи и аполлоны крепко за 70 из Совфеда и Госдумы и пенсию, неплохую, наверное, получают, не брезгуют, и ездят бесплатно на лимузинах, за счёт бюджета. И занимать свои должности могут до гербовой доски.
Конечно, нельзя за них не порадоваться! Жизнь удалась! И никаким вирусом не болеют, масок не носят, за границу ездят, и, выступая там, сетуют, что граждане не хотят становиться подопытным кроликами добровольно, вот и приходится лишать их прав, то на одно, то на другое...
А остальных "пенсов" надо посадить под самоарест домашний, свято веря, что они будут его соблюдать...
Ведь мэр Казани подчиняется напрямую ООН, возглавляя по совместительству Организацию городов и местных властей, так что все закономерно, увы! Ну, если такое отпадение от вертикали власти нравится российским властям. Судя по параду "берите власти, сколько хотите" а-ля Ельцин, местные самодуры уже приплясывают, ублажая единое мировое правительство объединённых Наци, вернее, Вакцинаци, недовольных тем, что маловато россиян подверглось медицинскому эксперименту. Отсюда разные способы шантажа для разных групп новых "лишенцев", как это называли в 20-е годы ХХ века ("Дорогая тётя, поздравь меня, я уже лишенец", - как писал Илья Ильф).
Ковидизм головного мозга поразил некоторых представителей власти, которые НЕ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬ эффективным и проверенным Ивермектином, чтобы за 4-5 дней заболевшие выздорвливали, им нравится выкачивать деньги из бюджета и применять дорогостоящие и токсичные препараты и "вентиляторы", от которых умирают 86% пациентов! Зато некто насладиться своей властью, возможностью безнаказанно лишать жизни сограждан, принуждая их к вредным ограничительным мерам,разрушающим иммунитет!
В стране по-прежнему вакханалия лжи и чиновничьего беспредела, т.к. они не желают слушать специалистов, выполняя слепо приказы ВОЗ. Недопуск в траспорт, лишение льгот пенсионеров - это принуждения к самоубийству через экспериментальные уколы, не защищающие ни от чего, но превращающие реципиента в ходячую фабрику, вырабатывающую белковые шипы. Нюрнбергский кодекс прочно ими забыт.
Вся истерия вокруг барановируса для двух причин- для введения куаркодов и для глобального распила бюджетов стран.
Безрукость - основное качество российское власти.
Нк верите, читайте Салтыкова-Щедрина, он сам был крупным чиновником. Всё чиновники города Глупово и сейчас живы. :)
То же самое было и в советское время. Крайне много глупостей.
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Обычно некоторая трезвость начинается только перед войной и во время, войны.
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Если бы ещё и хотели навредить, мы бы сейчас друг друга вешали прямо во дворе дома. :) поводы нашлись бы, это запросто. Кто там за воду не платит, или ещё что. Нам, россиянам, на законы, вообще-то плевать. Решит коллектив, повесим.
А на деле власти деньги тратят на больных. Могли бы и не тратить. Тем более, на тех, кто хочет умереть. Я бы, вероятно, сэкономил.
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К сожалению, я не ошибаюсь. Это аппарат такой . Из простых советских и постсоветских людей.