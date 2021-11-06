Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

13:46 6.11.2021

В Татарстане через две недели в общественный транспорт будут пускать только с QR-кодом или справкой о медотводе, сообщил президент Рустам Минниханов. Он отметил, что нерабочие дня в регионе закончатся 7 ноября, однако жителей ждет ужесточение антиковидного режима из-за низких темпов вакцинации среди пенсионеров и студентов.

«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека», — приводит слова Минниханова Znak.com.

Так, через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля Минниханов поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).

Также через две недели у невакцинированных граждан старше 60 лет будет приостановлено действие транспортных карт.

«Среди умерших от коронавируса доля пожилых людей достигает 85%. Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — сказал президент.