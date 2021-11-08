Верховный суд Татарстана попросили отменить обязательную вакцинацию

20:10 8.11.2021

В Верховный суд Татарстана поступили коллективные иски от жителей республики, которые попросили признать недействительным постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 11 октября было подписано постановление об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет, а также государственных и муниципальных служащих, медиков, сотрудников правоохранительных органов, аграриев, строителей, энергетиков, сотрудников образовательных и социальных учреждений; работников транспорта и промпредприятий и студентов, которых отправляют на практику.

Также под действие постановления попали работники сферы услуг, культурных и досуговых учреждений, библиотек, туристических фирм, СМИ, аптек, ветклиник, гостиниц, служб доставки и автосервисов.

Руководители соответствующих организаций обязаны до 6 декабря обеспечить вакцинацию сотрудников обоими компонентами вакцины.