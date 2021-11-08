Верховный суд Татарстана попросили отменить обязательную вакцинацию

В Верховный суд Татарстана поступили коллективные иски от жителей республики, которые попросили признать недействительным постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 11 октября было подписано постановление об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет, а также государственных и муниципальных служащих, медиков, сотрудников правоохранительных органов, аграриев, строителей, энергетиков, сотрудников образовательных и социальных учреждений; работников транспорта и промпредприятий и студентов, которых отправляют на практику.

Также под действие постановления попали работники сферы услуг, культурных и досуговых учреждений, библиотек, туристических фирм, СМИ, аптек, ветклиник, гостиниц, служб доставки и автосервисов.

Руководители соответствующих организаций обязаны до 6 декабря обеспечить вакцинацию сотрудников обоими компонентами вакцины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 21:38
    Гость: Я худею!

    В своей стране, которая, типа, принадлежит всему народу, просить???
    Да не просить, а требовать от этих ...... , которые совсем с катушек съехали от собственной безнаказанности.
    Слуги народа, едрена корень...

  4. 08.11.2021, 20:44
    Гость: Наблюдатель

    Дозапрещаются ведь крысы до революции. Недаром люди в РФ и азиатских республиках СССР втихомолку затариваются нелегальным оружием и боеприпасами со стальными бронебойными сердечниками - по данным полицейских, с которыми общаюсь по работе, цены на нелегальный огнестрел и патроны на чёрном рынке подскочили в несколько раз. И всё равно, говорят, люди сметают всё подчистую, спрос сильно превышает предложение, даже несмотря на серьёзную "помощь" смывшихся из Афгана американцев, благодаря которым на рынке появилось отличное, хотя и крайне дорогое, натовское оружие (особенно пистолеты SIG M17 популярны, россияне просто отрывают с руками). Полицаи нервничают, я улыбаюсь. Будет весело. Так что больше ада, татары, не сдерживайте себя - чем больше вы душите людей, тем скорее они к вам придут домой.

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