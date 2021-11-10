Голикова заявила о цели в 90-95% по коллективному иммунитету

17:07 10.11.2021

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства под председательством президента Владимира Путина заявила, что в России коллективный иммунитет желательно довести до уровня в 90-95%, но пока планка остается на уровне не менее 80%.

«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, говорят, что 80% недостаточно, для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», - цитирует ее слова «Интерфакс».

По ее словам, в настоящее время уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Регионами-лидерами при этом являются Москва, Московская область, Тува и Карелия, Севастополь и Санкт-Петербург.