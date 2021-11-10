Голикова заявила о цели в 90-95% по коллективному иммунитету
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства под председательством президента Владимира Путина заявила, что в России коллективный иммунитет желательно довести до уровня в 90-95%, но пока планка остается на уровне не менее 80%.
«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, говорят, что 80% недостаточно, для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», - цитирует ее слова «Интерфакс».
По ее словам, в настоящее время уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Регионами-лидерами при этом являются Москва, Московская область, Тува и Карелия, Севастополь и Санкт-Петербург.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Но ведь вакцина от гепатита прекрасно работает!" - заорут сейчас фашиваксеры. И аедь не поспоришь! Вакцины от гепатита или туберкулеза работают, вакцинированный медперсонал с пациентами общается без малейших проблем, уколовшись однажды!
А вот чудо-вакцину от ковидлы необходимо вкалывать дважды в год, догонять бустером, и даже после этого подходить к пациентам только в костюме ОЗК... И, чем больше вкалывают, тем выше смертность! Какая странная вакцина...
Гейтс бабло на ветер не бросает!
Можно узнать, что есть "коллективный иммунитет", вас ист дас?
Иммунитет населения чиновников не интересует ваще. Интересует только количество уколотых. 60%, 80, теперь уже и 80 мало... Гейтс опять планку повысил, и грозит, за невыполнение, наказать сурово?
Голикус Христенкус Вульгарис.
Вирусы являются самыми многочисленными биологическими объектами на Земле.По подсчетам специалистов, в природе циркулирует около 320 тысяч вирусов, представляющих реальную или потенциальную опасность для человека. И что теперь,изготовить 320 тыс вакцин и колоть ими 90% человечества?Так они же еще и мутируют в ответ на внешние воздействия.Ведь не секрет,что сейчас народ вакцинируют препаратом от вируса,которого уже нет,он мутировал до иного вида и вакцина эта уже малоэффективна.А при таком подходе она,через некоторое время,станет неэффективна вообще.Недаром же апостол Гинцбург сначала вещал - укололся и иммунитет навеки,потом - на год,а теперь уже - надо раз в пол-года,но привитые могут заболеть.Так собственно и заболевают и мрут,что привитые,что непривитые.Проф.А.Редько,например,сообщает,что переболевшие Ковид непривитые,повторно если и заболевают,то в 16 раз реже ,чем привитые.Может более правильно было бы помочь заболевшему человеку вылечиться и приобрести стойкий личный иммунитет,а не истерически колоть всех непроверенным шмурдяком и с сомнительным результатом и неизвестными побочными последствиями добиваясь какого-то "коллективного иммунитета"? Все эти апологеты прививки просто делают огромные деньги на мошенничестве и обмане,только и всего.Фашисты с QR кодами и мошенники со шприцами.
. Антитела вырабатываются на вакцину, а не на ковид. Так считают многие ученые.
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ерунду несете.