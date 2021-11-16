Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре

08:45 16.11.2021

Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в нижней палате парламента.

По словам собеседника агентства, предположительно документы рассмотрят в первом чтении 16-17 декабря.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.