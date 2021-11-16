Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре

Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в нижней палате парламента.

По словам собеседника агентства, предположительно документы рассмотрят в первом чтении 16-17 декабря.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2021, 16:25
    Гость: QR - Печать Сатаны

    (QR-код - это идентификатор личности (чела), который может быть записан как в смартфоне, так и в смарт-часах или браслете)
    (Откр. 13:16)
    И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их
    (Откр. 13:17)
    И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
    (Откр. 14:11)
    И мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.

  3. 16.11.2021, 14:56
    Гость: Варят лягушку постепенно

    Увидев волну народного гнева и возмущения против цифрового концлагеря придумали то же что и всегда: варить лягушку постепенно, чтобы она и не заметила что её в итоге сварили. Лягушкой видимо считают народ России. Но варить обязательно будут!
    Вспомните как летом был взрыв возмущения Собянинским беспределом в Москве. Перед выборами пришлось сдать назад. Притом в конце августа- сентябре ковид "почти исчез" и совершенно никак не мешал голосованию. Но именно тогда шла тцательная и настойчивая подготовка к ковид-истерии, назначенной на "после выборов". Ещё в конце августа Мурашко дооформил все нужные указявки и только ждал отмашки когда включать беспредел. После выборов решили - пора загонять в цифровое стойло! Всё шло по плану, вот только народ не прогнулся. И вот теперь - зайдут с тыла, пар выпустят, и начнут загонять в хлев по новой. Потому цель остаётся прежней - всех в цифровой концлагерь. Всем - цифровые метки. Все персональные данный о каждом - выжать. Всех пинком под зад на "Госуслуги". Под управление мертвеца = искусственного интелекта. Бездушного, бесчеловечного. И чтоб тотальный контроль.
    И чтоб отслеживать все перемещения, все звонки, все родственные связи. Цифровые рабы - это навечно.

  4. 16.11.2021, 14:44
    Гость: Сорин И.Л.- допустим а)вирус реально чудовищный

    б)его все время обновляют в Форт-Детрике или Ухани. Тогда, подчеркиваю, без, без контр-контрреволюции, подчеркиваю, временно, временно, не опустить ли Железный Занавес?

  5. 16.11.2021, 13:55
    Гость: Ничего откладывать не надо

    Закрыть и забыть, как очередную глупость, на что богат режим. А вот ассигнования на медицину, социалку и образование увеличить и значительно. Росгвардия, как паразитирующий аппарат сократить до минимума.

Все комментарии (29)
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