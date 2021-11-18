Мосгорсуд отклонил иск о незаконности тестирования школьников на COVID-19

09:40 18.11.2021

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Суд рассматривал иск, где законный представитель несовершеннолетнего оспаривал приказ № 997/567 от 13 октября 2021 года департамента здравоохранения и департамента образования и науки Москвы по экспресс-тестированию в школах. В частности, истец настаивал на том, что тестирование является медицинским вмешательством, которое нарушает право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетней дочери.

Однако суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объёме.

"Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", - прокомментировали в суде.

В октябре в Москве стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, предполагается, что учащихся будут тестировать раз в две недели,