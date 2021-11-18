Мосгорсуд отклонил иск о незаконности тестирования школьников на COVID-19
Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Суд рассматривал иск, где законный представитель несовершеннолетнего оспаривал приказ № 997/567 от 13 октября 2021 года департамента здравоохранения и департамента образования и науки Москвы по экспресс-тестированию в школах. В частности, истец настаивал на том, что тестирование является медицинским вмешательством, которое нарушает право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетней дочери.
Однако суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объёме.
"Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", - прокомментировали в суде.
В октябре в Москве стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, предполагается, что учащихся будут тестировать раз в две недели,
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дельта, который вы с успехом взрастили в России, лупит по детям. Ковид на слизистой дыхательных путей сидит три дня. После уходит в кровь и начинается поражение внутренних органов. Поэтому нужно тестировать два раза в неделю.
Сейчас мы видим доминирование варианта дельта SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью и также более высокой патогенностью. Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще",
Неправильно подан иск.
Не "вмешательством, которое нарушает право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетней дочери", а "экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2" не является диагностическим методом, поэтому он не медицинский.
Этот тест может определить антиген в воздухе, воде, на поверхности чего-либо. Но этот тест не определяет состояния клетки, к которой имеет отношение вирус.
Диагноз (от "диа"-два, "гнозис"-познание) это процесс познания роста и развития клетки, ткани, органа, организма на состояние баланса.
Правители, не закрывайте рты науке! Не охмуряйте вверенный вам народ, а просвещайте.
Не запугивайте народ, пользуясь его незнанием тонкостей микроструктурной диагностики, вирусологии, иммунологии.
Юристы, перед подачей исков, советуйтесь со специалистами. Ваших знаний юриспрунденции недостаточно для понимания вирусологии, иммунологии, диагностики.
Проводите опыты над своими детьми ,фашисты
Я всегда говорил, что судьи это чиновники на службе у правящего режима. Они не посмеют даже слово вякнуть против генеральной линии режима. Кто им платит? Режим. Кто их осыпает льготами? Режим. Кто наделил этих чинуш правом вседозволенности? Режим. Кто их взял на работу? Тоже режим. Они служат режиму. Так чью сторону они примут: конкретного гражданина или режима? Конечно режима. Поэтому нет никакого суда и никаких судей в РФ. А законы писали под диктовку братков-прихватизаторов из 90-х. Тот же Путин есть ... на которого, в свое время, было заведено уголовное дело за воровство в особо крупных размерах. Неужели кому-то еще непонятно, что 90-е никуда не ушли. Посмотрите на компанию ковидобесия. Это террор и геноцид. Разве нормальные вменяемые люди могут устроить такие эксперименты над другими людьми? Нет. Такие бесчеловечные эксперименты устраивают только озверевшие бездуховные ....., поклонники бабла. Причем, они уже за 20 лет путинского режима трансформировались в настоящих фашистов.
кто тут охренел, это фашисты вроде вас..
и Какие же Услуги оказывают дети в школах и Кому - что ваши туманно мыслящие извилины вам тут подскажут?
суд Разумеется Фарс.
однако фашисты не могут допустить даже Фарс - любое Расследование тут же покажет абсурдность и незаконность происходящего.