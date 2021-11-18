Путин поручил МИДу подольше сохранять «известное напряжение» на Западе

В последние годы страны Запада стали прислушиваться к озабоченностям и предупреждениям России, у них возникло «известное напряжение», в отличие от времен расширения НАТО, когда мнение Москвы игнорировалось, сказал президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России. .

Путин считает, что это состояние напряжения на Западе нужно сохранять как можно дольше для обеспечения безопасности России, пишет РБК.

Наши предупреждения последнего времени дают о себе знать, они производят определенный эффект, сказал президент.

«Известное напряжение там все-таки возникло», — констатировал он. По словам Путина, такое состояние нужно сохранять как можно дольше, «чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт».

Обращаясь к главе МИДа Сергею Лаврову, Путин поручил добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.

«Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти, Россия не может», — предупредил Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2021, 20:52
    Гость: У вас видимо умалопата...

    Вам с сыном, братом, родственникамим с соседями на войну хоцца очень? А если все погибнете?

  2. 18.11.2021, 20:23
    Гость: вадим иванович

    у володеньки что -то с головой аж рассмешил даёт поручение лаврову чтоб он получил гарантии от запада по безопасности тот аж вскинулся как старый мерин блиин снова включили ждуна ну и власть аминь

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