Минцифры готовит изменение системы проверки QR-кодов

09:40 19.11.2021

Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус". Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением", — приводит слова чиновника радиостанция "Говорит Москва".

При этом, он подчернул, что старые способы проверки не будут работать.

"Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", — заключил министр.

Глава ведомства также добавил, что министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.