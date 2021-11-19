Минцифры готовит изменение системы проверки QR-кодов
Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус". Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением", — приводит слова чиновника радиостанция "Говорит Москва".
При этом, он подчернул, что старые способы проверки не будут работать.
"Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", — заключил министр.
Глава ведомства также добавил, что министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.
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А как ещё со стадом? Докажите, что вы ЛЮДИ. Объединяться не умеем. А ведь любое крупное предприятие может поставить систему раком, объявив забастовку. Заменить их некем, всех уволить? Ну ну... Но нет, будем тихонько возмущаться, душу тут изливать, но НИХРЕНА при этом не делать и послушно идти на бойню.
А лавочку надо сворачивать.
Минцифры распустить надо, минбуква сейчас нужнее.
Умом Россию не понять. Это точно
Вместо того, чтобы сосредоточить усилия на лечении и профилактике, у нас будут вбухивать лярды на новые формы сертификатов и новые системы проверок.
Создавать и созидать это государство уже давно не способно. Может только запрещать и штрафовать.
гитлерюгед