СК проверяет информацию об умышленной порче трупов в морге в Тольятти
В Тольятти прокуратура и СК проверят информацию из соцсетей о морге, где якобы требовали незаконное вознаграждение за хранение тел усопших.
В соцсети попало видео из морга Тольятти, которое снял один из санитаров. На кадрах видно, что тела в черных мешках валяются прямо на полу рядом с батареями. Один из мешков уложен на каталку, но она также стоит впритык к батарее. Автор сообщения написал, что руководство учреждения якобы заставляет своих сотрудников портить трупы, если родственники покойников отказываются платить за их хранение и бальзамирование 12,8 тысячи рублей.
Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по региону начал проверку, чтобы установить возможные противоправные действия сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы, пишет "Российская газета".
"Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения... Надо выяснять, почему не созданы условия для хранения тел усопших: почему не сделаны стеллажи, почему все происходит так, как мы увидели на записи", - прокомментировал выложенные в сети кадры мэр Тольятти, заслуженный врач РФ Николай Ренц.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и батареи греют
Живые то граждане этой власти и даром не нужны ей, нужна только прибыль с них. Для начальника морга который видит как живут главврачи тоже хочется красивой жизни и новую дорогую престижную машину, в особенности на фоне того, как эти главврачи сами обходятся с малоимущими пациентами. Хотя к слову сказать, сейчас похоже без разницы даже если и богатенькие пациенты, просто те кто может себе позволить, лечится уезжают за границу. Только сегодня по спутниковому каналу показали как сожитель по пьяне тётке в лицо на 10см загнал нож. Она осталась жива, скорая привезла в больничку и 1,5 часа она сидела с ножом в голове и ждала когда ей помощь окажут. Все занатыс-с! Ковида-с!
Когда то в 70-х я ещё в школе учился, случайно стал свидетелем ДТП. Как врачи скорой суетились вокруг пострадавших! Даже из толпы кинулись помогать. Всё быстро делали и увезли через 3 минуты как приехали. Профессионализм! Сейчас на ютубе фильмы смотрю про ДТП, подходит тётенька в форме "скорой" и начинает расспрашивать что-то у ливера который МЧС вытащили из машины и лежащий в луже собственной крови. Бумажки нужно заполнить до того как помрёт... никто не бежит помогать. вокруг больше никого нет, другие врачи скорой что-то трут с ментами неподалёку. А потом говорят- не повезло бедолаге. Не успели довезти.
А мы трупы обсуждаем. Тут вот прецеденты были, родственники привозили труппы своих близких и просто бросали возле дверей администрации города. Все так хотели от них денег, что денег просто на всех не хватило.
Оттож...у Невидимой руки гешефтмахеров тела умерших инструмент для наживы на поле рыночных чудес...по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита , и чаевые сверху... чтобы,"официант в суп не плевал".
Театр начинается с вешалки, а страна с ТУАЛЕТА. Я бы еще добавил к туалету и МОРГ, который четко показывает отношение в этой стране к простому человеку.
Здесь все-таки пол новый. И, похоже, вентиляция работает.