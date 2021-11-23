СК проверяет информацию об умышленной порче трупов в морге в Тольятти

© KM.RU, Алексей Белкин

В Тольятти прокуратура и СК проверят информацию из соцсетей о морге, где якобы требовали незаконное вознаграждение за хранение тел усопших.

В соцсети попало видео из морга Тольятти, которое  снял один из санитаров. На кадрах видно, что тела в черных мешках валяются прямо на полу рядом с батареями. Один из мешков уложен на каталку, но она также стоит впритык к батарее. Автор сообщения написал, что руководство учреждения якобы заставляет своих сотрудников портить трупы, если родственники покойников отказываются платить за их хранение и бальзамирование 12,8 тысячи рублей.

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по региону начал проверку, чтобы установить возможные противоправные действия сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы, пишет "Российская газета".

"Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения... Надо выяснять, почему не созданы условия для хранения тел усопших: почему не сделаны стеллажи, почему все происходит так, как мы увидели на записи", - прокомментировал выложенные в сети кадры мэр Тольятти, заслуженный врач РФ Николай Ренц.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.11.2021, 22:44
    Гость: ABCD

    Живые то граждане этой власти и даром не нужны ей, нужна только прибыль с них. Для начальника морга который видит как живут главврачи тоже хочется красивой жизни и новую дорогую престижную машину, в особенности на фоне того, как эти главврачи сами обходятся с малоимущими пациентами. Хотя к слову сказать, сейчас похоже без разницы даже если и богатенькие пациенты, просто те кто может себе позволить, лечится уезжают за границу. Только сегодня по спутниковому каналу показали как сожитель по пьяне тётке в лицо на 10см загнал нож. Она осталась жива, скорая привезла в больничку и 1,5 часа она сидела с ножом в голове и ждала когда ей помощь окажут. Все занатыс-с! Ковида-с!
    Когда то в 70-х я ещё в школе учился, случайно стал свидетелем ДТП. Как врачи скорой суетились вокруг пострадавших! Даже из толпы кинулись помогать. Всё быстро делали и увезли через 3 минуты как приехали. Профессионализм! Сейчас на ютубе фильмы смотрю про ДТП, подходит тётенька в форме "скорой" и начинает расспрашивать что-то у ливера который МЧС вытащили из машины и лежащий в луже собственной крови. Бумажки нужно заполнить до того как помрёт... никто не бежит помогать. вокруг больше никого нет, другие врачи скорой что-то трут с ментами неподалёку. А потом говорят- не повезло бедолаге. Не успели довезти.
    А мы трупы обсуждаем. Тут вот прецеденты были, родственники привозили труппы своих близких и просто бросали возле дверей администрации города. Все так хотели от них денег, что денег просто на всех не хватило.

  3. 23.11.2021, 22:43
    Гость: тд

    Оттож...у Невидимой руки гешефтмахеров тела умерших инструмент для наживы на поле рыночных чудес...по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита , и чаевые сверху... чтобы,"официант в суп не плевал".

  4. 23.11.2021, 22:06
    Гость: Евгений В

    Театр начинается с вешалки, а страна с ТУАЛЕТА. Я бы еще добавил к туалету и МОРГ, который четко показывает отношение в этой стране к простому человеку.

  5. 23.11.2021, 21:18
    Гость: Это вы еще не видели морги Украины

    Здесь все-таки пол новый. И, похоже, вентиляция работает.

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