При взрыве на шахте в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе спасатели

00:34 26.11.2021

52 человека погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Беловского городского округа.

Представитель администрации уточнил, что среди погибших шесть спасателей и горняки, они задохнулись угарным газом".

Утром на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, ее работа была приостановлена. Первые сообщения о дыме на глубине 250 м стали поступать в экстренные службы около 9 утра по местному времени (5:00 мск), тогда же началась эвакуация работников шахты, напоминает РБК. По данным правительства региона, на момент задымления в шахте находились 285 человек, 239 из них удалось вывести на поверхность. К 12:13 мск в шахте оставались 46 горняков, из которых 11 погибли, а 35 числились пропавшими без вести.

Предварительной причиной ЧП на шахте следствие считает взрыв метана, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), областная прокуратура организовала проверку.

Позднее следователи задержали директора шахты "Листвяжная", его первого заместителя и начальника участка.