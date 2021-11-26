При взрыве на шахте в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе спасатели
52 человека погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Беловского городского округа.
Представитель администрации уточнил, что среди погибших шесть спасателей и горняки, они задохнулись угарным газом".
Утром на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, ее работа была приостановлена. Первые сообщения о дыме на глубине 250 м стали поступать в экстренные службы около 9 утра по местному времени (5:00 мск), тогда же началась эвакуация работников шахты, напоминает РБК. По данным правительства региона, на момент задымления в шахте находились 285 человек, 239 из них удалось вывести на поверхность. К 12:13 мск в шахте оставались 46 горняков, из которых 11 погибли, а 35 числились пропавшими без вести.
Предварительной причиной ЧП на шахте следствие считает взрыв метана, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), областная прокуратура организовала проверку.
Позднее следователи задержали директора шахты "Листвяжная", его первого заместителя и начальника участка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помним. Скорбим.
а собственников будут привлекать ? А они то лося не убивали их не за что.
Прискорбно...
Обнуленного не выведут так же в наручниках из его бункера, ничего к лучшему не изменится. Так же он со всоими дружками будет грабить Россию. А русские будут гибнуть в катастрофах.
Очередные жертвы за хозяйскую новую яхту или виллу на лазурных морях. Если посадят кого, то очередного "зиц-председателя", которого именно для этого и поставлен там. Кто основной выгодоприобретатель на экономии средств безопасности - неужто не знают? Знают, да руки коротки, чтоб отвлекать богатенького "буратино" от его красивой жизни.