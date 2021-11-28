Песков: общенациональный траур по погибшим в Кузбассе не планируется

21:09 28.11.2021

Объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Был же траур в регионе"... Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит", - приводит его слова ТАСС.

По последним данным, после аварии, которая произошла на шахте 25 ноября предположительно из-за взрыва метана, в стационарах Кемеровской области находятся 64 пострадавших, еще 12 человек лечатся амбулаторно. В результате ЧП 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей.

В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.