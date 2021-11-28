Песков: общенациональный траур по погибшим в Кузбассе не планируется

Объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Был же траур в регионе"... Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит", - приводит его слова ТАСС.

По последним данным, после аварии, которая произошла на шахте 25 ноября предположительно из-за взрыва метана, в стационарах Кемеровской области находятся 64 пострадавших, еще 12 человек лечатся амбулаторно. В результате ЧП 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей.

В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2021, 22:33
    Гость: Пока

    Обнуленного и его приспешников не посадят на скамью подсудимых, они и дальше будут мародерствовать. А русские будут погибать в катастрофах.

  5. 28.11.2021, 21:34
    Гость: какое свинство!

    Столько народу погибло.Причем рабочих людей на своем рабочем месте,а не каких нибудь праздных гуляк в сгоревшем ресторане.Позорище...

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