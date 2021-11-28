Песков: общенациональный траур по погибшим в Кузбассе не планируется
Объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Был же траур в регионе"... Очевидно, что здесь дело не в трауре, а дело в том, что действительно вся страна скорбит", - приводит его слова ТАСС.
По последним данным, после аварии, которая произошла на шахте 25 ноября предположительно из-за взрыва метана, в стационарах Кемеровской области находятся 64 пострадавших, еще 12 человек лечатся амбулаторно. В результате ЧП 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей.
В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обнуленного и его приспешников не посадят на скамью подсудимых, они и дальше будут мародерствовать. А русские будут погибать в катастрофах.
А зачем, вот вам отношение верхушки, позор
- Они погибли.
паразитирующие на народном горе.
Будьте вы прокляты!
Столько народу погибло.Причем рабочих людей на своем рабочем месте,а не каких нибудь праздных гуляк в сгоревшем ресторане.Позорище...