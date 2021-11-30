В МИД рассказали о десятках самолетов НАТО у границ России

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Российские военные каждую неделю фиксируют полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО у границ РФ. Об этом сообщили в МИД России во вторник, 30 ноября, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, каждую неделю средства объективного контроля РФ выявляют близ границ страны более 50 летательных аппаратов Североатлантического альянса.

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», — сообщили в министерстве. При этом в МИД отметили, что все меры, которые российская сторона принимает в ответ на подобные провокации, являются адекватными и сдержанными.

Ранее в ноябре Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о росте интенсивности воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в Черном море. В частности, в данном районе замечали патрульные самолеты P-8А «Посейдон» ВМС США, стратегические самолеты-разведчики U-2S ВВС США и французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль».

Президент РФ Владимир Путин также выражал обеспокоенность действиями США в Черном море. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2021, 15:27
    Гость: Как всегда

    замыливают тему пандемического соглашения. Отвлекают пугалками от введения реального фашизма...

  3. 30.11.2021, 15:19
    Гость: Ryszard Ewiak

    С 1945 (Операция «Немыслимое») Небеса сдерживают ветер Третьей мировой войны. И так будет продолжаться до назначенного времени. В книге Даниила мы читаем: «И оба эти царя [Россия и Великобритания] обратят свои сердца к нанесению вреда, и за столом одним обман будут говорить, но не удастся [им осуществить эти злые планы]. Воистину, остался еще конец [последний отрезок времени] до назначенного времени [тогда произойдет столкновение]. И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945], а сердце его против завета святого [политической задачей Хрущева было уничтожение религии в СССР], и будет действовать, и возвратится в землю свою [1991-1993]. В назначенное время вернется обратно [Россия вернет себе влияние, потерянное после распада СССР. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Варшавского договора вернутся в альянс с Россией]. И войдет на юг [это будет началом Третьей мировой войны. Детонатором будет этнический конфликт на юге от российских границ (Матфея 24:7)], но не будет как раньше [2008 - Грузия] и как позже [Украина. Здесь также теперь военного ответа со стороны Запада не следует ожидать. Однако в следующий раз, после возвращения России, будет военная конфронтация с США], потому что прибудут против него жители берегов Киттим [США], и [он] сломается [психически], и возвратится» (Даниила 11:27-30а). Это будет взаимная резня. Мир будет забран с земли и использован «меч о огромной мощи» (Откровение 6:4).

  4. 30.11.2021, 15:18
    Гость: гостю

    а ты еще 20 млн хочешь положить за "бить на опережение" ? Повторяльщиков развелось, что мух.

  5. 30.11.2021, 15:16
    Гость: Майданутому бандиту

    И сколько же вы собираетесь заплатить на этот раз за "опережение"?

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