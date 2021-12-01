«Почта России» начнет доставлять россиянам вино

13:10 1.12.2021

Весной 2022 года начинается эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Доставлять алкоголь будет «Почта России». Как сообщили в Минфине, эксперимент может продлиться до конца 2024 года.

Министерство подготовило проект, который сейчас проходит межведомственное согласование. В Москве онлайн-продажи вина могут стартовать уже 31 марта.

Источник в кабмине рассказал «Известиям», что расширить проект на другие регионы (кроме столицы и Подмосковья) было решено в сентябре. Решение было принято на совещании, которое провел помощник президента РФ Максим Орешкин. Продажи планируют открыть в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также на территории Ленинградской и Нижегородской областей. Перечисленные регионы вошли в первую десятку по потреблению винодельческой продукции по итогам 2020 года. В них хорошо развита логистическая структура, отметили в «Почте России».

Расширить географию проекта попросили сотрудники Минсельхоза. В ведомстве пояснили, что это будет способствовать развитию отрасли. В министерстве займутся составлением списка компаний, которые будут допущены до проекта. Вино можно будет заказать на специальном сайте «Почты России». Эта же компания будет доставлять заказы. Курьеры будут проверять возраст покупателей с помощью паспорта или системы идентификации на «Госуслугах».