«Почта России» начнет доставлять россиянам вино

© KM.RU, Петр Чайников

Весной 2022 года начинается эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Доставлять алкоголь будет «Почта России». Как сообщили в Минфине, эксперимент может продлиться до конца 2024 года.

Министерство подготовило проект, который сейчас проходит межведомственное согласование. В Москве онлайн-продажи вина могут стартовать уже 31 марта.

Источник в кабмине рассказал «Известиям», что расширить проект на другие регионы (кроме столицы и Подмосковья) было решено в сентябре. Решение было принято на совещании, которое провел помощник президента РФ Максим Орешкин. Продажи планируют открыть в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также на территории Ленинградской и Нижегородской областей. Перечисленные регионы вошли в первую десятку по потреблению винодельческой продукции по итогам 2020 года. В них хорошо развита логистическая структура, отметили в «Почте России».

Расширить географию проекта попросили сотрудники Минсельхоза. В ведомстве пояснили, что это будет способствовать развитию отрасли. В министерстве займутся составлением списка компаний, которые будут допущены до проекта. Вино можно будет заказать на специальном сайте «Почты России». Эта же компания будет доставлять заказы. Курьеры будут проверять возраст покупателей с помощью паспорта или системы идентификации на «Госуслугах».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 14:46
    Гость: петр

    Весной 2021 года начинается эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина.

    эээээ.......вроде как уже зима 2021 года...
    где вино?!

  3. 01.12.2021, 14:03
    Гость: тд

    И заодно готов по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита провести антиалкогольную детоксикацию?...!

  4. 01.12.2021, 14:00
    Гость: тд

    Развитию и расширению алкогольной наркомании ..новые отрасли и современные технологии...

Все комментарии (11)
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