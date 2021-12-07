В Москве в здании МФЦ мужчина открыл стрельбу из-за маски, есть погибшие

17:11 7.12.2021

В здании МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу. По данным МВД, в результате погибли три человека, пишет "Коммерсант".

В центр, расположенный на 1-й Новокузьминской улице, пришел 45-летний Сергей Глазов. При входе его остановил охранник и попросил надеть медицинскую маску. В ответ мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. По данным силовиков, Сергей Глазов стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

В результате два человека — сотрудник МФЦ и посетитель — были убиты, еще трое, в том числе десятилетняя девочка, ранены. Ранее поступила информация, что девочка скончалась в больнице. Но в СК РФ это опровергли - девочка находится в больнице.

Преступник задержан - его обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции. По данным источников "Коммерсанта", мужчине предстоит экспертиза у психиатров, поскольку при задержании он находился в неадекватном состоянии. По предварительной информации, стрелок ранее не был судим.

По данным телеграм-канала Readovka, Сергей Глазов проходил службу в в/ч 33949. Однако под наименованием этой воинской части скрывается подразделение Службы внешней разведки (СВР) России.

Как сообщают очевидцы, стрелять из своего незарегистрированного "Глока" он начал сразу же после первой просьбы надеть маску, никаких споров ни с кем он не вел. Стрельба началась в ГБУ "Жилищник" (находится в том же здании с МФЦ): там Глазов выстрелил в сотрудника, а затем, спускаясь на 1-й этаж здания, открыл огонь по охраннику. Оба погибли на месте. После этого он ранил нескольких посетителей, уточняет детали Readovka.

Позже стало известно, что фото Глазова, которое распространилось по сети, оказалось снимками не того самого Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По первой статье мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение, а по второй, если оружие приобреталось и хранилось без использования служебного положения, не организованной группой и без других отягчающих обстоятельств,— до пяти лет лишения свободы.

В новость в 18:40 мск внесены изменения и дополнения