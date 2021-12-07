Президенты России и США Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.
Ожидается, что они обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности, передает РИА Новости.
В начале саммита Путин поприветствовал Байдена. Тот, в свою очередь, заявил российскому коллеге, что рад его видеть, и выразил сожаление, что не получилось увидеться лично.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает, что требует личного обсуждения на высшем уровне.
Песков подчеркнул, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов, намерен донести свои озабоченности до американского партнера, выслушать его и дать им разъяснения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как интересно! Два маразматика и еврея обсуждают еврея Зеленского
На соловьёвой мове?
бандэр_овцы.
А этот тоть к тому же, и шибко вумный бандэрьевэць
... беседовали ка-то две голограммы....
"tot" по немецки - мертвый. Бандера, ты?