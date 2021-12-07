Президенты России и США Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Путин-Байден

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.

Ожидается, что они обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности, передает РИА Новости.

В начале саммита Путин поприветствовал Байдена. Тот, в свою очередь, заявил российскому коллеге, что рад его видеть, и выразил сожаление, что не получилось увидеться лично.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает, что требует личного обсуждения на высшем уровне.

Песков подчеркнул, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов, намерен донести свои озабоченности до американского партнера, выслушать его и дать им разъяснения.

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