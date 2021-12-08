В Госдуме не увидели конфликта интересов Поповой и Голиковой по вакцинам
Конфликта интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом не имеется. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») на пленарном заседании.
«Могу вам сообщить, что мы получили достаточно подробную информацию, в частности, от центра «Вектор», разработчика «ЭпиВакКороны», что авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком, в случае вакцины «ЭпиВакКорона» договора о выплате авторского вознаграждения не заключалось», — цитирует Жукова ИА REGNUM.
Также он обратил внимание на то, что вакцина выпускается только в рамках госзаказа, «поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование изобретения».
Кроме того, по его словам, Роспотребнадзор не дает разрешения на применение вакцин, свидетельство о госрегистрации препаратов выдает Росздравнадзор.
«Вакцина разработана на основе платформы, созданной в 2014 на основе вакцины для вакцины против лихорадки Эбола. В связи с чем авторский состав патента, в который входит и глава Роспотребнадзора Анна Попова, во многом совпадает», — добавил парламентарий.
«Из правительства РФ получен ответ о том, что признаков возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность главы Роспотребнадзора Поповой влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, не имеется. То есть конфликта интересов не имеется», — заявил Жуков.
Что касается вице-премьера Татьяны Голиковой, то он напомнил о том, что вопрос задавался при утверждении ее на должность замглавы правительства РФ, и тогда был «получен исчерпывающий ответ от официального представителя президента РФ о том, что подобного рода информация не подтверждается».
О возможном конфликте интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, он потребовал проверки данных Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой, а также предложил провести парламентское расследование. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться в ситуации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто-то разве сомневался в другом исходе? Ну ну.
Курво-коды приходят
их деятельность на гос. службе эти факты будут опубликованы. Пока этот тандем нужен Кремлю ради маскировки своих действий на период эпидемии и когда придет время ...
А КОГДА ОНО ПРИДЁТ?
epidemic forever
Кто бы сомневался, ворон ворону глаз не выклюет.
Что прекрасно знали инициаторы "расследования".
А каке радостные возгласы были-тьипа процесс пошел, Нюрнберг -2 начинается.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!