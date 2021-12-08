В Госдуме не увидели конфликта интересов Поповой и Голиковой по вакцинам

Конфликта интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом не имеется. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») на пленарном заседании.

«Могу вам сообщить, что мы получили достаточно подробную информацию, в частности, от центра «Вектор», разработчика «ЭпиВакКороны», что авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком, в случае вакцины «ЭпиВакКорона» договора о выплате авторского вознаграждения не заключалось», — цитирует Жукова ИА REGNUM.

Также он обратил внимание на то, что вакцина выпускается только в рамках госзаказа, «поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование изобретения».

Кроме того, по его словам, Роспотребнадзор не дает разрешения на применение вакцин, свидетельство о госрегистрации препаратов выдает Росздравнадзор.

«Вакцина разработана на основе платформы, созданной в 2014 на основе вакцины для вакцины против лихорадки Эбола. В связи с чем авторский состав патента, в который входит и глава Роспотребнадзора Анна Попова, во многом совпадает», — добавил парламентарий.

«Из правительства РФ получен ответ о том, что признаков возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность главы Роспотребнадзора Поповой влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, не имеется. То есть конфликта интересов не имеется», — заявил Жуков.

Что касается вице-премьера Татьяны Голиковой, то он напомнил о том, что вопрос задавался при утверждении ее на должность замглавы правительства РФ, и тогда был «получен исчерпывающий ответ от официального представителя президента РФ о том, что подобного рода информация не подтверждается».

О возможном конфликте интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, он потребовал проверки данных Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой, а также предложил провести парламентское расследование. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться в ситуации.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.12.2021, 10:49
    Гость: Гы-гы- и в будущем когда генпрокуратура станет расследовать

    их деятельность на гос. службе эти факты будут опубликованы. Пока этот тандем нужен Кремлю ради маскировки своих действий на период эпидемии и когда придет время ...

    А КОГДА ОНО ПРИДЁТ?

    epidemic forever

  4. 09.12.2021, 10:43
    Гость: как тут же закрыл

    Кто бы сомневался, ворон ворону глаз не выклюет.
    Что прекрасно знали инициаторы "расследования".
    А каке радостные возгласы были-тьипа процесс пошел, Нюрнберг -2 начинается.

  5. 09.12.2021, 10:32
    Гость: Василий Лебедев-Кумач

    Вставай, страна огромная,
    Вставай на смертный бой
    С фашистской силой темною,
    С проклятою ордой!

    Пусть ярость благородная
    Вскипает, как волна, —
    Идет война народная,
    Священная война!

Все комментарии (59)
Выбор читателей
Как соратники Ельцина уничтожили КГБ
«Идеи разделить общество на небольшую долю "аристократии" и остальное "быдло" неминуемо заканчивается катастрофой»
5 декабря 1941 года – похороны гитлеровского блицкрига
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В РПЦ считают, что кампания против QR-кодов и прививок идет из-за рубежа
Избранное
Россияне потеряли 10 триллионов из-за пенсионной реформы
«Большая беда русского народа - это дырка на месте национальности»
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
«Зачем России становиться комфортной для мигрантов»
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
«Странная война» – первый шаг глобальной многоходовки
Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
Скандальная поп-принцесса Бритни Спирс