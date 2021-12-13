В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв

10:31 13.12.2021

На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье около 08:00 мск сработало самодельное взрывное устройство. Восемь человек пострадали, в том числе семь детей, сообщает ТАСС. У них осколочные и минно-взрывные травмы.

Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По данным издания, он скончался. По другим данным, он получил ранения и задержан.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник. Во время учебы нападавший подвергался "буллингу".