В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв
На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье около 08:00 мск сработало самодельное взрывное устройство. Восемь человек пострадали, в том числе семь детей, сообщает ТАСС. У них осколочные и минно-взрывные травмы.
Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По данным издания, он скончался. По другим данным, он получил ранения и задержан.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник. Во время учебы нападавший подвергался "буллингу".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Присоединяюь,коллега.Подросток был определенно не здоров.
Правильней крышует
А разве нет интернета в Австрии, в Дании, во Франции, например? Моё глубокое убеждение, что всё дело в обществе, которое напичкивается агрессией, бесконечной злобой. Вы посмотрите телевизор. Там же ненависть ко всем вокруг, а практически все праздники связаны с ВОВ. Общество наэлектризовано до предела. И если взрослые люди могут переключиться на семью, работу, карьеру, то молодёжь варится в этой злобной атмосфере и у неё просто сносит крышу.
А чего это гундяев как воды в рот набрал? Ведь еще недавно он про "безбожие" в душе "стрелков" орал. А тут ишь ты как затихарился то.
А главный поп ещё в опочивальне под надзором нежных ручек новоявленных монахинь уже знает, что натворили они?