Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год

19:42 14.12.2021

Введение дополнительных ограничений на транспорте с использованием QR-кодов перед Новым годом создаст много проблем гражданам, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — приводит слова Путина РБК.

Он заслушал доклад министра транспорта Виталия Савельева о законопроекте о QR-кодах на транспорте, который незадолго до этого сняли с повестки рассмотрения в Госдуме. Министр пояснил, что члены правительства хотят еще раз «более углубленно посмотреть на все те риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов».

После этого Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, как подобный вопрос регулируется в других странах.