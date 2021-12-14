Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
Введение дополнительных ограничений на транспорте с использованием QR-кодов перед Новым годом создаст много проблем гражданам, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — приводит слова Путина РБК.
Он заслушал доклад министра транспорта Виталия Савельева о законопроекте о QR-кодах на транспорте, который незадолго до этого сняли с повестки рассмотрения в Госдуме. Министр пояснил, что члены правительства хотят еще раз «более углубленно посмотреть на все те риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов».
После этого Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, как подобный вопрос регулируется в других странах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И тут вышел ОН весь в белом...
Попробую рассказать гаранту: как подобный вопрос регулируется в других странах?
Он, конечно, этого не услышит. И пример возьмёт с "совсем совсем других стран".
Тем не менее:
1) 13.04.1991 г.
Конституционный суд Венгрии принял решение, которым присвоение гражданам единого номера признано антиконституционным: "Конституционный суд определяет, что в силу своей сути универсальный персональный номер противоречит праву принимать самостоятельное решение"...
И ещё там же: ..."Личный номер стал символом тотального контроля над гражданами и рассматривался исключительно как способ обеспечения эффективности, который рассматривал человека как объект".
Пример второй:
2)В Португалии, после падения в 1974 году в стране фашизма, принята в 1976 году Конституция, ЗАПРЕЩАЮЩАЯ присвоение номера-идентификатора гражданам. П. 5 ст. 35 Конституции Португалии гласит: «Запрещается присваивать гражданам единственный в национальном масштабе номер».
Мы, простые люди - это знаем. И понимаем! И понимаем зачем и почему такие же как в Венгрии и Португалии нормы НУЖНЫ и в нашей стране!
А гарант... не в курсе. Ему Голикова расскажет "про ДРУГИЕ примеры". (Как в нацистской Германии, "всё хорошо организовано было") например....
Не едят ещё живьём?" -
Нет пока: стыдятся, гады! -
"В самом деле?.. Вот досада!"
Решение верное, лучше поздно чем никогда. И перед выборами будет логично выступить против ограничений. Так пандемия и будет побеждена на всей территории.
Это значит что после Нового года держитесь.