Экс-судья Хахалева покинула Россию
Подозреваемая в мошенничестве и служебном подлоге бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева вылетела в Ереван.
«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», - цитирует РИА Новости сообщение секретаря с заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Отмечается, что ВККС согласилась на возбуждение против экс-судьи уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы) и по части 2 статьи 292 (служебный подлог; до 4 лет). Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин.
Напомним, в 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На мероприятии присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева. По информации СМИ, торжество могло обойтись в 2 миллиона долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Следком и ВККС еще те конторы. Хотя - все одинаковые. Раковая опухоль - силовики и надзорники
А в станице Кущевская опять происходит возврат к старому как пишут в газетах. Люди опять живут в страхе. И никто ничего не предпринимает. Видимо всем проплатили кому нужно. Пока Путину напрямую в прямом эфире не скажут ничего делать не будут.
Без грима причем. На лице написано, что "Судья из Малины".
А Дела которые она вела пересмотрят?
Я думаю, её предупредили, и не просто предупредили, а несколько раз подтолкнули -Давай, сваливай, нам дело открывать надо.
Пришлось покинуть Родину. На время.
Интересно, догадаются проверит остальных судей,/////////////////////////
Да,Щё ви говорите!?
В Госдуме вместе с другими сенаторами долгое время пил шампанское,решал гос задачи сенатор-убийца Арашуков.А Матвеенко после уличения этого бандита в убийствах ещё и заигрывала с ним.
Фашистские действия в станице Кущевской специально не трогались продажными судьями в течение срока после которого можно их из-за давности событий считать мусорными.