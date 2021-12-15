Экс-судья Хахалева покинула Россию

Подозреваемая в мошенничестве и служебном подлоге бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева вылетела в Ереван.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», - цитирует РИА Новости сообщение секретаря с заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Отмечается, что ВККС согласилась на возбуждение против экс-судьи уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы) и по части 2 статьи 292 (служебный подлог; до 4 лет). Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин.

Напомним, в 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На мероприятии присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева. По информации СМИ, торжество могло обойтись в 2 миллиона долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2021, 00:40
    Гость: Жека

    Следком и ВККС еще те конторы. Хотя - все одинаковые. Раковая опухоль - силовики и надзорники

  2. 16.12.2021, 00:27
    Гость: !

    А в станице Кущевская опять происходит возврат к старому как пишут в газетах. Люди опять живут в страхе. И никто ничего не предпринимает. Видимо всем проплатили кому нужно. Пока Путину напрямую в прямом эфире не скажут ничего делать не будут.

  3. 16.12.2021, 00:21
    Гость: точно

    Без грима причем. На лице написано, что "Судья из Малины".
    А Дела которые она вела пересмотрят?

  4. 16.12.2021, 00:17
    Гость: Зоя

    Я думаю, её предупредили, и не просто предупредили, а несколько раз подтолкнули -Давай, сваливай, нам дело открывать надо.
    Пришлось покинуть Родину. На время.

  5. 15.12.2021, 23:26
    Гость: А в России Украина до сих пор превыше всего

    Интересно, догадаются проверит остальных судей,/////////////////////////
    Да,Щё ви говорите!?
    В Госдуме вместе с другими сенаторами долгое время пил шампанское,решал гос задачи сенатор-убийца Арашуков.А Матвеенко после уличения этого бандита в убийствах ещё и заигрывала с ним.
    Фашистские действия в станице Кущевской специально не трогались продажными судьями в течение срока после которого можно их из-за давности событий считать мусорными.

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