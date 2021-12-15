Экс-судья Хахалева покинула Россию

17:07 15.12.2021

Подозреваемая в мошенничестве и служебном подлоге бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева вылетела в Ереван.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», - цитирует РИА Новости сообщение секретаря с заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Отмечается, что ВККС согласилась на возбуждение против экс-судьи уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы) и по части 2 статьи 292 (служебный подлог; до 4 лет). Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин.

Напомним, в 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На мероприятии присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева. По информации СМИ, торжество могло обойтись в 2 миллиона долларов.