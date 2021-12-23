Путин о вакцинации: «В советское время никто не спрашивал - шлеп, шлеп»

13:54 23.12.2021

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса и введении уголовной ответственности за отказ от нее.

По мнению главы государства, к людям нужно относиться с уважением, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия тех или иных мер. Вводить же уголовную ответственность или или другие способы наказания не стоит.

Путин также подтвердил факт повторного заражения коронавирусом вакцинированных, но обратил внимание на то, что процент таких людей очень маленький - это 1% от переболевших, а из вакцинированных - 3-4%.

Президент напомнил и о советских временах, когда согласия на прививку не спрашивали: "В советское время никто не спрашивал: шлеп, шлеп, шлеп - все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское большой страной и довел ее до распада, кстати, сегодня в первых рядах тех, борются с вакцинацией".