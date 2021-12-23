Путин о вакцинации: «В советское время никто не спрашивал - шлеп, шлеп»
В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса и введении уголовной ответственности за отказ от нее.
По мнению главы государства, к людям нужно относиться с уважением, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия тех или иных мер. Вводить же уголовную ответственность или или другие способы наказания не стоит.
Путин также подтвердил факт повторного заражения коронавирусом вакцинированных, но обратил внимание на то, что процент таких людей очень маленький - это 1% от переболевших, а из вакцинированных - 3-4%.
Президент напомнил и о советских временах, когда согласия на прививку не спрашивали: "В советское время никто не спрашивал: шлеп, шлеп, шлеп - все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское большой страной и довел ее до распада, кстати, сегодня в первых рядах тех, борются с вакцинацией".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это он перепутал с фашистами. Там было именно что шлёп-шлёп, и без лишних разговоров. Очень похоже на сейчас.
А в советское время все были согласны лечиться, все лекарства, тем более прививки, были проверенные-перепроверенные.
А кто не соглашался, или были отводы - тех уговаривали, начиная с комитета комсомола и кончая администрацией школы, вуза или предприятия. Либо, если человек говорил про медотвод - передавали в медкомиссию и врачи разбирались в причинах. Но ни кого не кололи принудительно, боже упаси.
Какие лекарства? Бюллетень давали, вот и всё. На три дня.
А в 80е вообще у врачей один шприц на троих "туш"...
Достать нужное лекартство, а его "нигде нет" - вообще подвиг....
Вот это был шпок-шпок...
Мог загреметь в больницу с одним, лечить от другого, а умереть от третьего...
Анализы(результаты) могли прийти уже тогда когда человек или выздоровел, или вообще умер...
Диагностика очень хромала, всё держалось на личных авторитетах "уважаемых товарищей", которые зачастую больше угадывали диагноз, чем реально определяли...
Порой люди из руководства тоже не могли нормально вылечиться, вот тогда то и стали впервые лить крокодиловы слёзы про заграницу...
Разрыв между советской медициной и заграничной виделся им космическим...
Сталин шлёпал врагов народа в основном евреев. И навёл порядок, страна стала великой. А нынешние если и сами не евреи (что сомнительно) то допустили евреев во все ключевые точки страны. Вот и результат - 70% активов страны принадлежит еврейской диаспоре (по словам абрамовича), половина правящей верхушки если не больше - евреи, золото - евреи, нефть евреи. Страна вымирает по миллиону (!) человек в год, экономика продолжает деградировать (не считая труб), каждый год по 65 млрд баков выводиться из страны только официально, медицина убита страна уже сравнялась с сша по помершим от ковида в расчёте на миллион населения. И это кровная месть евреев русскому народу, который веками сопротивлялся и не давал евреям себя грабить.
Так этот твой железный занавес защищал людей от всякой заразы, которую ныне зажравшиеся придурки из турцый и куршавелей в разгар эпидемии тащат. Китай повесил занавес и у него нет проблем и с эпидемией и с экономикой.