Russia Today в 2022 году получит от государства почти 29 млрд рублей
Государственный телеканал Russia Today в 2022 году получит 28,695 млрд рублей в виде субсидий. Это на 1,405 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Госфинансирование также увеличится у МИА «Россия сегодня», ВГТРК, ТАСС и ОТР, сообщает RTVI.
Всего на СМИ Роспечать распределит 88,434 млрд рублей. Лидером по объемам субсидирования, как и в прошлых годах, остается Russia Today. АНО «ТВ-Новости» (юридическое лицо Russia Today) в федеральном бюджете выделено две субсидии. Первая, на сумму 25,925 млрд рублей, предназначена для покрытия рабочих расходов телеканала, радио и сетевых изданий, а также расходов на распространение в российском и международном информационном пространстве, говорится в приложении к закону о бюджете на 2022 год. Вторая субсидия, размером в 2,769 млрд рублей, выделена для расходов немецкого филиала Russia Today. В 2023 и 2024 году, согласно проекту бюджета, RT выделено 28,467 млрд и 28,983 млрд рублей.
В пресс-службе Russia Today RTVI сообщили, что уровень субсидирования растет, в том числе, из-за изменений в стоимости валют: «Нам довели уровень финансирования, обеспечивающий наши обязательства перед контрагентами. Бюджет увеличен на курсы, в том числе кросс-курсы, так как мы платим в разных валютах, а они также растут. Как вы знаете, бюджет мы получаем в рублях, а тратим в валютах, так как вещаем в разных странах за пределами России».
ВГТРК в 2022 году получит 25,217 млрд рублей — на 200 млн больше, чем в 2021-м. В следующие два года запланировано выделить ВГТРК еще 25,332 млрд и 25,761 млрд рублей. Еще 9,356 млрд рублей предназначено для МИА «Россия сегодня», причем один миллиард пойдет на «техническое перевооружение и модернизацию информационной инфраструктуры». В сравнении с текущим годом, финансирование «России сегодня» вырастет на 1,7 млрд рублей. В 2023 и 2024 году власти планируют выделить агентству еще 8,297 млрд и 8,556 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они уже в прошлом
На Рашку тудей дают денег больше чем на всю медицину. Это то же деньги на ветер или кому то в карман.Ведь Рашке никто не верит.
Очень выгодное для государства вложение денег.
Одних только пенсионеров в стране 45 млн.! Если им регулярно уши не натирать что они счастливо живут под крылом мудрейшего вождя -они могут обнаглеть и просить даже ьминимальную польскую пенсию! А это 1005 злотых= 18 тыс. руб.! Придется до российской средней 16 тыс руб тратить каждый МЕСЯЦ 90 млрд руб! Это перебор! Лучше почти эти деньги 88 тыс. руб . тратить в ГОД! И раша тудей и прочие так натрут уши пенсионера что они о добавке и не заикнутся! А ведь еще и пролерарии есть! Тоже могут возмутиться что 20-25 тыс. это позорная для неытегазовой страны зарплата. А Раша тудей и проч расскадут пролетарию что его по дороге на работу и с работы хотят схватить и утащить американы, но мудрый вождь нс дальних подступах их обезвредил -и пролетарий сразу думает что и 20 тыс ему хватит, если так он защищен...Выгода очевидна-мудрость власти тоже очевидна.
героически от сердца отрывают, а тупому Russia Today 29 лярдов легко.