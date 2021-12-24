Russia Today в 2022 году получит от государства почти 29 млрд рублей

12:17 24.12.2021

Государственный телеканал Russia Today в 2022 году получит 28,695 млрд рублей в виде субсидий. Это на 1,405 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Госфинансирование также увеличится у МИА «Россия сегодня», ВГТРК, ТАСС и ОТР, сообщает RTVI.

Всего на СМИ Роспечать распределит 88,434 млрд рублей. Лидером по объемам субсидирования, как и в прошлых годах, остается Russia Today. АНО «ТВ-Новости» (юридическое лицо Russia Today) в федеральном бюджете выделено две субсидии. Первая, на сумму 25,925 млрд рублей, предназначена для покрытия рабочих расходов телеканала, радио и сетевых изданий, а также расходов на распространение в российском и международном информационном пространстве, говорится в приложении к закону о бюджете на 2022 год. Вторая субсидия, размером в 2,769 млрд рублей, выделена для расходов немецкого филиала Russia Today. В 2023 и 2024 году, согласно проекту бюджета, RT выделено 28,467 млрд и 28,983 млрд рублей.

В пресс-службе Russia Today RTVI сообщили, что уровень субсидирования растет, в том числе, из-за изменений в стоимости валют: «Нам довели уровень финансирования, обеспечивающий наши обязательства перед контрагентами. Бюджет увеличен на курсы, в том числе кросс-курсы, так как мы платим в разных валютах, а они также растут. Как вы знаете, бюджет мы получаем в рублях, а тратим в валютах, так как вещаем в разных странах за пределами России».

ВГТРК в 2022 году получит 25,217 млрд рублей — на 200 млн больше, чем в 2021-м. В следующие два года запланировано выделить ВГТРК еще 25,332 млрд и 25,761 млрд рублей. Еще 9,356 млрд рублей предназначено для МИА «Россия сегодня», причем один миллиард пойдет на «техническое перевооружение и модернизацию информационной инфраструктуры». В сравнении с текущим годом, финансирование «России сегодня» вырастет на 1,7 млрд рублей. В 2023 и 2024 году власти планируют выделить агентству еще 8,297 млрд и 8,556 млрд рублей.