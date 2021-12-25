Роскомнадзор заблокировал «ОВД-Инфо» за пропаганду терроризма и экстремизма

Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма.

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в РКН.

В РКН подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области РКН внес ресурс в реестр запрещенной в РФ информации. Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации.

В "ОВД-инфо" сообщали, что не получали уведомлений РКН и не знают причину блокировки. Решение суда будет обжаловано.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.12.2021, 18:49
    Гость: тд

    Неужели... засвечивать оборотней в погонах оседлавших золотые унитазы... по какому расписанию болезней называется"русофобией" ?

  4. 25.12.2021, 18:45
    Гость: тд

    Интересно...а, бежавшей за Кардон от органов хахалевой пенсию судейскую в несколько сот т тыр ов из карманов налогоплательщиков платят ?

  5. 25.12.2021, 18:42
    Гость: тд

    Читать.. Оне "лечебное швабрирование" показывают..всем.. из тайных Хоум видео больниц всина..чистый экстрим и террор.

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