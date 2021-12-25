Роскомнадзор заблокировал «ОВД-Инфо» за пропаганду терроризма и экстремизма
Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма.
"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в РКН.
В РКН подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области РКН внес ресурс в реестр запрещенной в РФ информации. Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации.
В "ОВД-инфо" сообщали, что не получали уведомлений РКН и не знают причину блокировки. Решение суда будет обжаловано.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не читал, не знаю об этой организации ни чего. Скпзать ни чего ни могу!
Неужели... засвечивать оборотней в погонах оседлавших золотые унитазы... по какому расписанию болезней называется"русофобией" ?
По ходу уэлс только со сроками ошибся...
Интересно...а, бежавшей за Кардон от органов хахалевой пенсию судейскую в несколько сот т тыр ов из карманов налогоплательщиков платят ?
Читать.. Оне "лечебное швабрирование" показывают..всем.. из тайных Хоум видео больниц всина..чистый экстрим и террор.