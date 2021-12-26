МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года
С января 2023 года граждане России смогут получать электронные паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУВМ МВД России Валентину Казакову.
По ее словам, сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца: это пластиковая карта с электронным носителем информации. Работают над проектом МВД, Минцифры и другие госорганы.
Количество выдаваемых новых паспортов будет зависеть от желания граждан, но на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё это очередной шаг к "цифровому концлагерю".
Недаром "электронные паспорта" имеют точно такой же размер как и кредитная карта.
На самом деле для власти чипирование граждан имеет серьёзный вопрос.
Тут и требование Хозяев денег России- ФРС США, ослушаться их ЦБ и Гегемон не может по статусу им не положено оспаривать требования США.
С другой стороны давнишнее желание лжедемократов РФ законопать хамское сословие так, что бы из граждан сделать ВЕЩЬЮ, с такими же правами как и у робота- никаких прав!
Всё будет сведено к имитации эрзац го-ва -государственность страны, демократия, конституция (это уже сейчас фактчисеки имитируется)гражданских прав итд.. По факту всё будет сведено к существованию супер элит по принципу пирамиды- сверху иудеи, ниже их слуги, мы в самом низу.
Все 20 лет Гегемон просто работал над этим. Вот почему у него "не получилось" сделать для страны то, что он все годы обещал, но очень здорово получилось сделать из России колонию запада.
Учитывая развратите техники, любой может взломать все эти ЧИПы в паспортах. И не удивлюсь, если особо продвинутые граждане из криминала будет легко менять в паспортах данные.
"Электронный паспорт" это фуфло, пластиковый аусвайс который чиновник МВД может просто напросто обнулить с своего монитора.
Бумажный паспорт это ДОКУМЕНТ. Важно знать, что до сих пор в мире ВСЕ контракты подписываются исключительно на бумаге. Документ НЕ может быть электронным! Это фактическое лишение граждан статуса лица с юридическими правами. С пластиком вместо документа у гражданина будет те права, которые эта власть согласится им предоставлять. Недаром много лет власть обсуждает возможность что бы паспорта в РФ выдавал "сбербанк"! У кого какие долги- "сбер" паспорт не даст без их погашения.
То есть, власть планомерно идёт к переводу всего населения из статуса "гражданин" к статусу безликого объекта с личным номером в этой системе.
Этой власти плевать на защиту данных граждан, им плевать на то, что фактическое досье будет закрыто от самого пользователя больше чем для "силовиков" и криминала.
Для этой власти главное собирать любые данные граждан в одно досье.
Понятно, что уровень защиты данных простых граждан и самих "силовиков" с буржуазией и самыми жирными чиновниками будет иной. Вот в чём проблема. Власть откровенно делит народ на "своих и чужих" всех в стране.
Простой народ- расходный материал который им зарабатывает денежки и который нужно жестко контролировать что бы не давать черни бунтовать, вовремя пресекать подобное.
Остальное им глубоко до одного места.
Не было в СССР паспортов с "особыми номерами". Просто в каждый регион и республику СССР выделялась группа из определённых серий номеров. А выдавали в паспортных столах бланки паспортов исключительно по порядку, от минимального номера в серии до самого верхнего по числу.
По точно такой же схеме в СССР и автомобильные номера выдавали. Республиканская серия номеров и выдача от младшего до старшего номера в серии.
Не вся информация в бумажном паспорте доступна его владельцу. Что означает серия и номер? Этого не каждому известно. В СССР паспорта с определенными сериями выдавали неблагонадежным гражданам - отсидевшим в тюрьмах и на зоне: диссидентам, уголовникам, а также психически неуравновешенным. Сейчас, я думаю, что-нибудь похожее должно остаться.