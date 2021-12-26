МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

11:31 26.12.2021

С января 2023 года граждане России смогут получать электронные паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУВМ МВД России Валентину Казакову.

По ее словам, сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца: это пластиковая карта с электронным носителем информации. Работают над проектом МВД, Минцифры и другие госорганы.

Количество выдаваемых новых паспортов будет зависеть от желания граждан, но на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч.