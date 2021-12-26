Путин допустил «самые разные» ответы на отказ по гарантиям безопасности

Путин

Военно-технический ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности может быть «самым разным». Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — ответил он на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия России в случае, если страны НАТО «не услышат нас и на этот раз».

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия направила свои предложения не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить».

По его словам, Москва стремится достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках документов, которые предложила российская сторона, пишет РБК.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2021, 18:55
    Гость: Leon

    Да не будет никакого ответа.Для внутренней публики как и ультиматум щёки надуют и всё.Завтра объявят красную линию у ворот кремля.А потом и это проглотят.

  3. 26.12.2021, 18:53
    Гость: Интересно

    где проходили красные линии 2012 году,когда НАТО устроило перевалочный пункт в Ульяновске? Может дело не в украине,а слишком близко США подкрались к "бабосикам"? Всё-таки вся жизнь потрачена на них.Ленинградцев в 90-е не жалели,а тут вдруг спохватились.

Все комментарии (57)
Выбор читателей
сожгли корабль ВМФ России
Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России
«Опасные дураки» Кремля
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
Путин пообещал военный ответ НАТО в случае отказа от гарантий по Украине
Рассекреченные архивы МИ-6: Николая II и его семью могли спасти британцы и немцы
Избранное
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки
Ученые предложили новое объяснение отличий омикрон-штамма от других вариантов SARS-CoV-2
Штаны и кроссовки не поддались импортозамещению
Александр Непомнящий «Полюс»
Геномный редактор CRISPR/Cas9 превратили в тест на антитела к COVID-19
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова
Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания
Как царь Николай I боролся с панславизмом
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»