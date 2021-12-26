Путин допустил «самые разные» ответы на отказ по гарантиям безопасности
Военно-технический ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности может быть «самым разным». Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — ответил он на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия России в случае, если страны НАТО «не услышат нас и на этот раз».
В то же время глава государства подчеркнул, что Россия направила свои предложения не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить».
По его словам, Москва стремится достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках документов, которые предложила российская сторона, пишет РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да не будет никакого ответа.Для внутренней публики как и ультиматум щёки надуют и всё.Завтра объявят красную линию у ворот кремля.А потом и это проглотят.
Зачем мне какой-то клуб, если всё эти факты налицо. И ты это знаешь.
где проходили красные линии 2012 году,когда НАТО устроило перевалочный пункт в Ульяновске? Может дело не в украине,а слишком близко США подкрались к "бабосикам"? Всё-таки вся жизнь потрачена на них.Ленинградцев в 90-е не жалели,а тут вдруг спохватились.
чтобы прекратить войну настоящую и предотвратить войну будущую.
Сам этот бред выдумал или изборгский клуб цитируешь?