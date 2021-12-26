Путин допустил «самые разные» ответы на отказ по гарантиям безопасности

13:48 26.12.2021

Военно-технический ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности может быть «самым разным». Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — ответил он на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия России в случае, если страны НАТО «не услышат нас и на этот раз».

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия направила свои предложения не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить».

По его словам, Москва стремится достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках документов, которые предложила российская сторона, пишет РБК.