Обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ назначили до 20 лет колонии

18:03 27.12.2021

Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина получили от 5 до 20 лет колонии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

20 лет колонии получил Сергей Ходжанян, нанесший Белянкину удар ножом в сердце. Братья Грант и Гамлет Айрапетян, которые принимали участие в избиении мужчины, получили 18 и 17 лет лишения свободы соответственно. Акобян, Егиазарян, Маркосян, Манукян, Саакян и Степанян получили наказание на срок от пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Гурген Агаян (директор кафе, у которого произошел конфликт) и Оганес Айрапетян (обвиняется в убийстве и хулиганстве) объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

При этом отмечается, что объявленный в розыск Оганес Айрапетян был арестован в Армении еще в июле 2019 года, но добиться его экстрадиции пока не удалось.

Напомним, в начале июня 2019 года в Красногорске директор кафе Гурген Агаян потребовал от двух посетителей (врачи-реаниматологи) покинуть заведение. При этом девять находившиеся в нетрезвом состоянии человек начали избивать врачей, один из пострадавших получил удар ножом в живот. Проходивший мимо бывший спецназовец сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета и потребовать прекратить драку. Вместо этого участники драки начали его избивать — пока несколько человек его держали, другие наносили удары.

«Свою вину в совершении инкриминируемых преступных деяний подсудимые не признали, все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика», - отметили в СК.