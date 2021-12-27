Обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ назначили до 20 лет колонии

Сергей Ходжанян

Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина получили от 5 до 20 лет колонии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

20 лет колонии получил Сергей Ходжанян, нанесший Белянкину удар ножом в сердце. Братья Грант и Гамлет Айрапетян, которые принимали участие в избиении мужчины, получили 18 и 17 лет лишения свободы соответственно. Акобян, Егиазарян, Маркосян, Манукян, Саакян и Степанян получили наказание на срок от пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Гурген Агаян (директор кафе, у которого произошел конфликт) и Оганес Айрапетян (обвиняется в убийстве и хулиганстве) объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

При этом отмечается, что объявленный в розыск Оганес Айрапетян был арестован в Армении еще в июле 2019 года, но добиться его экстрадиции пока не удалось.

Напомним, в начале июня 2019 года в Красногорске директор кафе Гурген Агаян потребовал от двух посетителей (врачи-реаниматологи) покинуть заведение. При этом девять находившиеся в нетрезвом состоянии человек начали избивать врачей, один из пострадавших получил удар ножом в живот. Проходивший мимо бывший спецназовец сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета и потребовать прекратить драку. Вместо этого участники драки начали его избивать — пока несколько человек его держали, другие наносили удары.

«Свою вину в совершении инкриминируемых преступных деяний подсудимые не признали, все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика», - отметили в СК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.12.2021, 22:22
    Гость: Зоя

    Какая колония?
    За это жестокое убийство вдесятером одного должна быть СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

  3. 27.12.2021, 21:48
    Гость: с севана выдачи нет

    А почему союзная Армения преступников не выдает?Это по указанию многовекторного Пашиняна.

  4. 27.12.2021, 21:20
    Гость: Аналогично

    Все произошло в конце мая в Путилково,ул.Новотушинская,д.4 (муниципальное образование Красногорский муниципальный район). Как установили следователи ГСУ СКР по Московской области, нападению предшествовала драка в местном заведении «Бир хаус». Предполагается, что воспользовавшись незначительным поводом, группа выходцев из Армении напала на двух посетителей, которых вытащили на улицу и начали избивать. При этом одному из них, Александру Сергееву, было нанесено ножевое ранение в живот. Как раз в этот момент рядом с местом драки оказался бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин, который попытался заступиться за пострадавших — их избивали около десяти человек. Позже его отец Алексей Белянкин рассказал, что сын был так воспитан, чтобы всегда приходить на помощь другим. По его словам, еще в школе он защитил девушку, на которую напал насильник и сдал предполагаемого злоумышленника в полицию.В начале бывший спецназовец попытался их остановить выстрелами в воздух из травматического пистолета «Стример-2014», на которой у него имелось разрешение. Однако это вызвало противоположный эффект — они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным. Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Как минимум дважды побывал в служебных командировках в Сирии, где участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За них ветеран боевых действий Белянкин был представлен к гос награде.

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