Путин потребовал достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%

Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Об этом он заявил на неформальном саммите лидеров стран СНГ, на котором поинтересовался у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства заявила, что сейчас он составляет около 60%, сообщает ТАСС.

«А нужно 90 [процентов]», – сказал Путин. «90-95 [процентов]», – добавила Попова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2021, 01:43
    Гость: Путин потребовал

    достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%
    --- Пшено вопрос!
    Иммунитет, расти! Раз-два!

  3. 29.12.2021, 01:41
    Гость: Мало того,

    что не создает.
    Эта ГМ-жижа клеточный иммунитет просто тихо убивает, подменяя своими "антителами".

  4. 29.12.2021, 01:40
    Гость: rick

    "Путин потребовал достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%"
    ---
    Достигнуть 90 процентов коллективного иммунитета по вирусу, который постоянно мутирует с помощью каких-то вакцин, точнее медикаментов по генной терапии - есть то же самое, что построить перпетуум мобиле. А так президент В.Путин говорит страшные
    вещи. Он что не понимает, ЧТО он говорит? ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ ПУБЛИЧНО не ОЗВУЧИВАЛ ни ОДИН ГЛАВА ГОСУДАРСТВА в МИРЕ
    и понятно почему. Все так называемые вакцины против КОВИД-19 имеют УСЛОВНЫЙ ДОПУСК и их применение регулирует обьязательный Нюрнбергский Кодекс, где главный принцип ЗАПРЕТ на обязательную вакцинацию вакцинами, имеющими УСЛОВНЫЙ ДОПУСК. Те, кто нарушает Нюрнбергский Кодекс, может быть привлечен к отвественности перед Международным Уголовным Судом
    по обвинению в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. Именно поэтому НИКТО из глав государств мира ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ.

  5. 29.12.2021, 00:40
    Гость: «А нужно 90 [процентов]», – сказал Путин.

    Так это просто.
    Нужно перестать маяться дурью и признать полную бесполезность принимаемых мер.
    Я не имею ввиду пользу для набивающих карманы...

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