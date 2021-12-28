Путин потребовал достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.
Об этом он заявил на неформальном саммите лидеров стран СНГ, на котором поинтересовался у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства заявила, что сейчас он составляет около 60%, сообщает ТАСС.
«А нужно 90 [процентов]», – сказал Путин. «90-95 [процентов]», – добавила Попова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они (Кремль) вывезли золото России из страны.
Дохлая страна.
достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%
--- Пшено вопрос!
Иммунитет, расти! Раз-два!
что не создает.
Эта ГМ-жижа клеточный иммунитет просто тихо убивает, подменяя своими "антителами".
"Путин потребовал достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%"
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Достигнуть 90 процентов коллективного иммунитета по вирусу, который постоянно мутирует с помощью каких-то вакцин, точнее медикаментов по генной терапии - есть то же самое, что построить перпетуум мобиле. А так президент В.Путин говорит страшные
вещи. Он что не понимает, ЧТО он говорит? ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ ПУБЛИЧНО не ОЗВУЧИВАЛ ни ОДИН ГЛАВА ГОСУДАРСТВА в МИРЕ
и понятно почему. Все так называемые вакцины против КОВИД-19 имеют УСЛОВНЫЙ ДОПУСК и их применение регулирует обьязательный Нюрнбергский Кодекс, где главный принцип ЗАПРЕТ на обязательную вакцинацию вакцинами, имеющими УСЛОВНЫЙ ДОПУСК. Те, кто нарушает Нюрнбергский Кодекс, может быть привлечен к отвественности перед Международным Уголовным Судом
по обвинению в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. Именно поэтому НИКТО из глав государств мира ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ.
Так это просто.
Нужно перестать маяться дурью и признать полную бесполезность принимаемых мер.
Я не имею ввиду пользу для набивающих карманы...