"Путин потребовал достичь уровня коллективного иммунитета к ковиду в 90%"

---

Достигнуть 90 процентов коллективного иммунитета по вирусу, который постоянно мутирует с помощью каких-то вакцин, точнее медикаментов по генной терапии - есть то же самое, что построить перпетуум мобиле. А так президент В.Путин говорит страшные

вещи. Он что не понимает, ЧТО он говорит? ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ ПУБЛИЧНО не ОЗВУЧИВАЛ ни ОДИН ГЛАВА ГОСУДАРСТВА в МИРЕ

и понятно почему. Все так называемые вакцины против КОВИД-19 имеют УСЛОВНЫЙ ДОПУСК и их применение регулирует обьязательный Нюрнбергский Кодекс, где главный принцип ЗАПРЕТ на обязательную вакцинацию вакцинами, имеющими УСЛОВНЫЙ ДОПУСК. Те, кто нарушает Нюрнбергский Кодекс, может быть привлечен к отвественности перед Международным Уголовным Судом

по обвинению в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. Именно поэтому НИКТО из глав государств мира ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ.