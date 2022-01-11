Песков: посудомойки не относятся к категории самого святого
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об угрозе западных санкций, которые «запретят даже холодильники» в России, заявил, что это не самое страшное.
«Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — приводит его слова РБК.
Вместе с тем Песков признал, что сообщения о возможных санкциях против России стали появляться все чаще. Однако, по его мнению, это в первую очередь создание информационного фона для переговоров России и США, начавшихся накануне в Женеве.
«Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях; очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовки перед раундом консультаций, которые состоялись вчера», — сказал Песков.
О том, что Вашингтон рассматривает сценарий, при котором может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, сообщала 8 января The New York Times (NYT). Как писала газета, запрет может быть наложен на любые товары, содержащие чипы, от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ага, а еще им достаточно повесить в кабинете гейтса выражение
"А че, винда платная что ли?"
Отсутствие холодильников, посудомоечных и стиральных машин подымет духовность народа-богоносца на новые высоты! Даже выше, чем отсутствие туалетной бумаги!
А женщины-посудомойки, которые заменят машины - самое святое и есть. Да и автор без компов и принтеров в народ пойдет правду нести...
не, он сделает так, что вам не надо будет ее мыть.
Американцам достаточно "запретить" Винду в РФ и все накроется медным тазом.
Про ведущую роль США в микроэлектронике спорить не буду. Это и так всем известно. Про Китай также спорить не стану. Но это не значит, что такое производство Китаем и ограничивается. Для примера возьмем такие компании как Samsung (Южная Корея), TSMC (Тайвань), SK Hynix (Южная Корея), Toshiba (Япония). О них я и говорил ранее. Эти выпускают свою продукцию, не пользуясь американскими разработками и лицензиями. Кроме того, производство электроники (хоть и не в таких масштабах) ведется и в России. Производства локализованы в Зеленограде, Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и проч.. Так что не надо меня за неинформированного юнца принимать. Для начала до моего уровня дорастите.