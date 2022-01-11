Песков: посудомойки не относятся к категории самого святого

22:38 11.01.2022

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об угрозе западных санкций, которые «запретят даже холодильники» в России, заявил, что это не самое страшное.

«Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — приводит его слова РБК.

Вместе с тем Песков признал, что сообщения о возможных санкциях против России стали появляться все чаще. Однако, по его мнению, это в первую очередь создание информационного фона для переговоров России и США, начавшихся накануне в Женеве.

«Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях; очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовки перед раундом консультаций, которые состоялись вчера», — сказал Песков.

О том, что Вашингтон рассматривает сценарий, при котором может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, сообщала 8 января The New York Times (NYT). Как писала газета, запрет может быть наложен на любые товары, содержащие чипы, от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин.