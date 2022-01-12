Проверка Генпрокуратуры выявила три тысячи нарушений на угольных шахтах РФ

10:50 12.01.2022

Сотрудники Генпрокуратуры РФ зафиксировали три тысячи нарушений законодательства на российских шахтах по итогам масштабной проверки в угледобывающей отрасли, пишет газета "Известия" со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ведомства Антона Головина.

"Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено три тысячи нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждена одна тысяча дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. Проверочные мероприятия продолжаются", - цитирует издание Головина.

Он уточнил, что проверки всех угольных шахт и разрезов страны проводятся "с особым вниманием".

"Это связано с произошедшими в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горняков", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что после ноябрьского инцидента на шахте "Листвяжная", где жертвами стали более 50 человек, президент РФ Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры предоставить доклад о причинах аварии. В связи с этим генпрокурор Игорь Краснов заявил о планах провести масштабные проверки всех угольных шахт, находящихся в десяти угледобывающих регионах России.