В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок

07:30 14.01.2022

В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в трехдневный срок, пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Авторами законопроекта выступили единороссы Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко.

По слвоам Пискарева, в документе идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом. В таких случаях по действующему законодательству судебным приставам отводится двухмесячный срок для прекращения производства.

"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - пояснил депутат, добавив, что внесение предложенной поправки в законодательство "позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство".