В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок
В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в трехдневный срок, пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Авторами законопроекта выступили единороссы Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко.
По слвоам Пискарева, в документе идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом. В таких случаях по действующему законодательству судебным приставам отводится двухмесячный срок для прекращения производства.
"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - пояснил депутат, добавив, что внесение предложенной поправки в законодательство "позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство".
Комментарии читателей Оставить комментарий
нелегитимщики позаботились о народе.
Вор мошеннику глаз не выклюет)
На пару разденут и заклюют честного человека, что происходит сплошь и рядом.
Карусельные списания по уплаченным ИП, ИПН, приостановлениям Налоговой в 2021 году приобрели характер оборзелого беспредела. Приставы объясняют "забывчивость" загруженностью, ухмыляясь мол так должнику и надо, будет знать. При этом по ИПН и приостановлениям Налоговой списания имеют внесудебный характер. Сопровождаются обжалованиями и предложениями "договориться". Распространяются на пенсии. В Госбанках ПАО Сбербанк и ВТБ выполняются автоматически. Должностные лица, судьи, приставы и работники банков работают в режиме одной команды. Если кому-то хотелось превратить гос.служащих в мытарей, ему это удалось. Полезная законодательная инициатива. Если ничего не делать, пользоваться госбанками скоро будет опасно.
не, не примут, какойто он безвредный для людей, ни тебе запретов, ни штрафов.
Очередной закон в пользу жуликов.