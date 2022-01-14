В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок

В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в трехдневный срок, пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Авторами законопроекта выступили единороссы Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко.

По слвоам Пискарева, в документе идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом. В таких случаях по действующему законодательству судебным приставам отводится двухмесячный срок для прекращения производства.

"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - пояснил депутат, добавив, что внесение предложенной поправки в законодательство "позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2022, 11:23
    Гость: В.М.

    Вор мошеннику глаз не выклюет)
    На пару разденут и заклюют честного человека, что происходит сплошь и рядом.

  3. 14.01.2022, 10:55
    Гость: Гость

    Карусельные списания по уплаченным ИП, ИПН, приостановлениям Налоговой в 2021 году приобрели характер оборзелого беспредела. Приставы объясняют "забывчивость" загруженностью, ухмыляясь мол так должнику и надо, будет знать. При этом по ИПН и приостановлениям Налоговой списания имеют внесудебный характер. Сопровождаются обжалованиями и предложениями "договориться". Распространяются на пенсии. В Госбанках ПАО Сбербанк и ВТБ выполняются автоматически. Должностные лица, судьи, приставы и работники банков работают в режиме одной команды. Если кому-то хотелось превратить гос.служащих в мытарей, ему это удалось. Полезная законодательная инициатива. Если ничего не делать, пользоваться госбанками скоро будет опасно.

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