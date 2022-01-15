5 интересных игр в снегу

02:08 15.01.2022

Зимние игры такие же разнообразные, как и игры в теплое время года.

Как только выпадает достаточное количество снега, начинается время для веселья и игр в снегу. В этой подборке мастера по играм в снегу из интернет-издания https://darada.co/ поделятся с вами 5-ю лучшими играми для всей семьи.

Королевский замок

Почувствуйте себя настоящими королевскими особами − постройте замок своей мечты прямо из снега. Самая высокая башня, в которой непременно будет жить прекрасная принцесса. Оборонительная крепость, чтобы защитить жителей вашего королевства. Тронный зал, где проходят все важные мероприятия: званые вечера и пышные балы. А если позвать соседей, то можно создать целое волшебное царство и ходить друг к другу в гости. Впустите зимнюю сказку в свой дом.

Тренируем меткость − снежный тир

Узнайте, кто из вас обладает самым метким прицелом и легкой рукой. Для этого понадобиться кусок картона и фломастер, чтобы нарисовать разметку. Выберите удобное для стрельбищ место, разместите цель и установите уровни сложности − дальность броска. Далее смастерите снежные “пули” приблизительно одинакового размера и можно приступать к турниру.

Выставка снежных скульптур

Галерея высокого искусства этой зимой раскроет ваши таланты в лепке скульптур из снега. Особо искушенным и тонким художникам стоит запастись инструментами: лопатками, ложками, отверткой и другими предметами для создания идеальных форм будущего шедевра. А если вдруг хочется добавить яркости и сочности своим творениям, идеально подойдут пищевые красители или краски на водной основе. Дайте волю своей фантазии этой зимой!

Зимняя эстафета

Устроить веселый старт с полосой препятствий из подручных средств − увлекательное занятие для всех членов семьи. Скатать большие снежные валуны, сделать ямочки для прыжков, из веток выложить “канатную тропу”, проверить на меткость всех участников эстафеты и много других веселых заданий не дадут скучать в прекрасные зимние деньки.

Вышибалы или снежный пейнтбол

Как превратить игру в снежки в настоящую битву − разделитесь на команды и создайте свой отряд снайперов. Для подготовки к яркой и незабываемой битве года вам потребуются пищевая краска или краска на водной основе. Налепите снаряды−снежки и разукрасьте их в 2 цвета. Придумайте экипировку вашей команды, чтобы выделяться на поле битвы. Постройте оборонительные сооружения, обсудите тактику нападения со своей командой и правила игры, чтобы она была не только веселой, но и безопасной.