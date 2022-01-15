5 интересных игр в снегу

Зимние игры такие же разнообразные, как и игры в теплое время года.

JjLRl5EGcddw2BxyFzeIE7mFtFDMUqxYpMEfHGmLa_KnVvcSAacj-eYGCoKE_lNQCbpt9UQ5vHPEnt1mX1yDpscSsk2vdLiCD-ynJ3iV5aqAWu_3W_97gcLUNQNmRUOpxQaQIJfj

Как только выпадает достаточное количество снега, начинается время для веселья и игр в снегу. В этой подборке мастера по играм в снегу из интернет-издания https://darada.co/ поделятся с вами 5-ю лучшими играми для всей семьи.

Королевский замок

Почувствуйте себя настоящими королевскими особами − постройте замок своей мечты прямо из снега. Самая высокая башня, в которой непременно будет жить прекрасная принцесса. Оборонительная крепость, чтобы защитить жителей вашего королевства. Тронный зал, где проходят все важные мероприятия: званые вечера и пышные балы. А если позвать соседей, то можно создать целое волшебное царство и ходить друг к другу в гости. Впустите зимнюю сказку в свой дом.

Тренируем меткость − снежный тир

Узнайте, кто из вас обладает самым метким прицелом и легкой рукой. Для этого понадобиться кусок картона и фломастер, чтобы нарисовать разметку. Выберите удобное для стрельбищ место, разместите цель и установите уровни сложности − дальность броска. Далее смастерите снежные “пули” приблизительно одинакового размера и можно приступать к турниру. 

Выставка снежных скульптур

Галерея высокого искусства этой зимой раскроет ваши таланты в лепке скульптур из снега. Особо искушенным и тонким художникам стоит запастись инструментами: лопатками, ложками, отверткой и другими предметами для создания идеальных форм будущего шедевра. А если вдруг хочется добавить яркости и сочности своим творениям, идеально подойдут пищевые красители или краски на водной основе. Дайте волю своей фантазии этой зимой!

Зимняя эстафета

Устроить веселый старт с полосой препятствий из подручных средств − увлекательное занятие для всех членов семьи. Скатать большие снежные валуны, сделать ямочки для прыжков, из веток выложить “канатную тропу”, проверить на меткость всех участников эстафеты и много других веселых заданий не дадут скучать в прекрасные зимние деньки.

Вышибалы или снежный пейнтбол

Как превратить игру в снежки в настоящую битву − разделитесь на команды и создайте свой отряд снайперов. Для подготовки к яркой и незабываемой битве года вам потребуются пищевая краска или краска на водной основе. Налепите снаряды−снежки и разукрасьте их в 2 цвета. Придумайте экипировку вашей команды, чтобы выделяться на поле битвы. Постройте оборонительные сооружения, обсудите тактику нападения со своей командой и правила игры, чтобы она была не только веселой, но и безопасной.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин
Путин: «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома»
События в Казахстане – неожиданно, но предсказуемо.
События в Казахстане – неожиданно, но предсказуемо
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Уличная попрошайка
Россиян готовят к появлению продуктовых карточек
Избранное
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
«Конец Фильма» открыл новую эру, обнаружив Илью Муромца в каждом из нас
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Как оставаться здоровым? Просто пейте воду
Максим Леонидов «Седьмое небо»