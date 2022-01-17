Минприроды предложило выделять ежегодно 4,75 млрд руб. на контроль за лесом

© KM.RU, Татьяна Бывшук

Минприроды подготовило концепцию законопроекта об осуществлении федерального государственного контроля за лесом, предложив выделять Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 4,75 млрд руб. ежегодно, сообщает РБК.

Источником покрытия этих расходов предлагается считать средства, поступающие от платежей за экспорт пиломатериалов со степенью влажности свыше 22%, которые начали взиматься в 2021 году. По информации Федеральной таможенной службы, фактический объем поступлений таможенных платежей составил около 1,5 млрд руб. в месяц, что в целом по году может составить ориентировочно 18 млрд руб.

В документе говорится, что в результате принятия законопроекта будут созданы правовые механизмы, обеспечивающие усиление лесной охраны (патрулирование лесов) за счет перераспределения средств субвенций и «более эффективное улучшение состояния сферы лесных отношений». Кроме того, он позволит оптимизировать численность должностных лиц, осуществляющих контроль за лесом, в том числе на основании использования современных методов и алгоритмов выявления нарушений лесного законодательства.

По оценкам правительства, ежегодно в России незаконно вырубалось 10–30 млн куб. м промышленного леса на 20–60 млрд руб., который нигде не учитывается. Почти 10% такого леса рубят вообще без документов - этим занимаются так называемые «черные» лесорубы, остальное — в результате подлога, например, под видом санитарной вырубки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2022, 20:19
    Гость: Антидот

    Теперь последнего деда в деревне с лучковой пилой, загоняют до смерти, во благо освоения средств и "исполнения" закона, (но при этом не забудут отправлять в Китай миллионами кубов леса)

  2. 17.01.2022, 20:04
    Гость: федя1

    Не поддерживать леса, не ухаживать за ними,а контроллировать!
    За каждым деревом будет прятаться инспектор,чтобы штрафовать
    грибников, собирателей хвороста. На такое занятие у нас всегда
    найдется миллион желающих.

  3. 17.01.2022, 18:16
    Гость: Оптимизировать численность

    должностных лиц, осуществляющих контроль за лесом ----------

    Так разве не оптимизировали в ноль ?

  4. 17.01.2022, 18:14
    Гость: Уже

    эти бабки скоммуниздили из других фондов и чтобы не посадили, предлогают открыть фонд "Контроль за лесом" с толпой секретарш- крашенных блондинок и открытия многочисленных курсов по обмену опытом в Куршавлях....

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