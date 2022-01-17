Минприроды предложило выделять ежегодно 4,75 млрд руб. на контроль за лесом

15:50 17.01.2022

Минприроды подготовило концепцию законопроекта об осуществлении федерального государственного контроля за лесом, предложив выделять Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 4,75 млрд руб. ежегодно, сообщает РБК.

Источником покрытия этих расходов предлагается считать средства, поступающие от платежей за экспорт пиломатериалов со степенью влажности свыше 22%, которые начали взиматься в 2021 году. По информации Федеральной таможенной службы, фактический объем поступлений таможенных платежей составил около 1,5 млрд руб. в месяц, что в целом по году может составить ориентировочно 18 млрд руб.

В документе говорится, что в результате принятия законопроекта будут созданы правовые механизмы, обеспечивающие усиление лесной охраны (патрулирование лесов) за счет перераспределения средств субвенций и «более эффективное улучшение состояния сферы лесных отношений». Кроме того, он позволит оптимизировать численность должностных лиц, осуществляющих контроль за лесом, в том числе на основании использования современных методов и алгоритмов выявления нарушений лесного законодательства.

По оценкам правительства, ежегодно в России незаконно вырубалось 10–30 млн куб. м промышленного леса на 20–60 млрд руб., который нигде не учитывается. Почти 10% такого леса рубят вообще без документов - этим занимаются так называемые «черные» лесорубы, остальное — в результате подлога, например, под видом санитарной вырубки.