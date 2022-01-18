В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания
В Ростовской области ужесточили правила проведения церемоний бракосочетания в ЗАГСах.
Так, в обновленном своде правил указано, что для посещения бракосочетания гости и новобрачные не могут быть в верхней одежде, их обувь должна быть чистой, а присутствующие не должны иметь при себе крупных сумок, пишет издание RostovGazeta.
Отдельное требование — это соблюдение правил приличия, в том числе запрет на громкие разговоры, восклицания и смех. Также в залах регистрации брака запрещено употребление алкоголя, прием пищи, курение, а также действует запрет на причинение материального ущерба имуществу ЗАГСов.
В целом сам сценарий церемоний остался неизменным. В нем по-прежнему учитываются торжественная встреча пары, заключающей брак, вместе с их гостями, а также подписание документа о согласии на регистрацию брака, обмен кольцами и остальные привычные этапы церемонии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Плакать можно,но не навзрыд-это запрещено!Дебилизм!
Запрещения еще тогда были озвучены.
чем спитч...????
Во власти РФ все больше и больше с каждым годом выживших из ума дебильных старцев, но зато преданных.
Не так давно Задорнов смеялся над "ну тупыыее" американцами . Сейчас над минимум половиной наших законов обхохочешся. Да и на над американцами он смеялся...