В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

В Ростовской области ужесточили правила проведения церемоний бракосочетания в ЗАГСах.

Так, в обновленном своде правил указано, что для посещения бракосочетания гости и новобрачные не могут быть в верхней одежде, их обувь должна быть чистой, а присутствующие не должны иметь при себе крупных сумок, пишет издание RostovGazeta.

Отдельное требование — это соблюдение правил приличия, в том числе запрет на громкие разговоры, восклицания и смех. Также в залах регистрации брака запрещено употребление алкоголя, прием пищи, курение, а также действует запрет на причинение материального ущерба имуществу ЗАГСов.

В целом сам сценарий церемоний остался неизменным. В нем по-прежнему учитываются торжественная встреча пары, заключающей брак, вместе с их гостями, а также подписание документа о согласии на регистрацию брака, обмен кольцами и остальные привычные этапы церемонии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 18.01.2022, 15:57
    Гость: Евгений В.

    Во власти РФ все больше и больше с каждым годом выживших из ума дебильных старцев, но зато преданных.

  5. 18.01.2022, 15:41
    Гость: Мдя

    Не так давно Задорнов смеялся над "ну тупыыее" американцами . Сейчас над минимум половиной наших законов обхохочешся. Да и на над американцами он смеялся...

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