СК проверит информацию о вымогательстве зарплат у камчатских спасателей

Давайте спешить с выводами не будем. С одной стороны, давно известно, что люди в погонах самые не защищенные в социальном и гражданско-правовом плане, т.к. зависят целиком и полностью от государства и своего начальства. А государство порой оценивает их очень низко. Зарплаты в МЧС высокими не назовешь, а профессиональный риск больщой. Люди порой идут на такую работу от безысходности, т.к. иного ничего нет. В том же Камчатском крае. Однако есть и вторая сторона вопроса. Дело в том, что подразделения МЧС в глубинке недофинансируются государством. Доходит до того, что им на топливо, спецодежду скидываться приходится. Я такое уже видел в некоторых регионах Сибири, Алтайского края. Да и спецтехника там порой на втором издыхании находится. Вот и начинает начальство "своевольничать", собирая с миру по нитке со своих подчиненных. Это, конечно, противозаконно. Но иначе там можно данные подразделения просто закрывать. Вина здесь не руководителей подразделений, а самого Министерства. И тех, кто ему финансовые средства выделяет.