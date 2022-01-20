СК проверит информацию о вымогательстве зарплат у камчатских спасателей

Служебные авто СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на свой контроль и поручил проверить появившуюся в социальных сетях информацию о вымогательстве денег у сотрудников МСЧ в Камчатском крае.

Родственники ряда сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России сообщили, что "руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат", говорится в сообщение пресс-службы СК РФ.

Глава ведомства поручил руководителю ГВСУ СК России доложить о результатах проверки данной информации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2022, 14:15
    Гость: stalker

    Давайте спешить с выводами не будем. С одной стороны, давно известно, что люди в погонах самые не защищенные в социальном и гражданско-правовом плане, т.к. зависят целиком и полностью от государства и своего начальства. А государство порой оценивает их очень низко. Зарплаты в МЧС высокими не назовешь, а профессиональный риск больщой. Люди порой идут на такую работу от безысходности, т.к. иного ничего нет. В том же Камчатском крае. Однако есть и вторая сторона вопроса. Дело в том, что подразделения МЧС в глубинке недофинансируются государством. Доходит до того, что им на топливо, спецодежду скидываться приходится. Я такое уже видел в некоторых регионах Сибири, Алтайского края. Да и спецтехника там порой на втором издыхании находится. Вот и начинает начальство "своевольничать", собирая с миру по нитке со своих подчиненных. Это, конечно, противозаконно. Но иначе там можно данные подразделения просто закрывать. Вина здесь не руководителей подразделений, а самого Министерства. И тех, кто ему финансовые средства выделяет.

  2. 20.01.2022, 14:04
    Гость: Петроф

    А до этого екатеринбургский своим страну пожертвовал. А еще раньше парень краснодарский, а до них всё украинские шустрили.

  4. 20.01.2022, 12:32
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Сотрудники МЧС вооружены?
    Почему СК расследует грабеж мчэсников и не интересуется грабежом армейцев?

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