В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках

10:25 21.01.2022

Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрия Данилова.

"С учетом изданного генеральным прокурором Российской Федерации в январе 2021 года приказа "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок" прокурорами на местах существенно активизирована работа в данной сфере. За 11 месяцев 2021 года выявлено почти 170 тысяч нарушений законодательства. В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 48 тысяч виновных лиц, по материалам проверок возбуждено более 800 уголовных дел", — сказал Данилов.

По его словам, в 2021 году нарушения законодательства о закупках обнаружены в деятельности Роспатента, Росаккредитации, Росреестра, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Федеральной кадастровой палаты Росреестра и Почты России.

"В связи с этим в адрес руководителей указанных служб и организаций внесены представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц", — уточнил Данилов.