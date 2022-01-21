В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках

Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрия Данилова.

"С учетом изданного генеральным прокурором Российской Федерации в январе 2021 года приказа "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок" прокурорами на местах существенно активизирована работа в данной сфере. За 11 месяцев 2021 года выявлено почти 170 тысяч нарушений законодательства. В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 48 тысяч виновных лиц, по материалам проверок возбуждено более 800 уголовных дел", — сказал Данилов.

По его словам, в 2021 году нарушения законодательства о закупках обнаружены в деятельности Роспатента, Росаккредитации, Росреестра, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Федеральной кадастровой палаты Росреестра и Почты России.

"В связи с этим в адрес руководителей указанных служб и организаций внесены представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц", — уточнил Данилов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2022, 13:40
    Гость: да,наплевать на дела

    Вы,главное,скажите- ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ государству взад или только трёп один?

  5. 21.01.2022, 11:40
    Гость: тд

    170000 нарушений,48000 виновных...и всего 800 дел?! (А, сколько посадок?!)Странно.... интересно ,каков возврат денег налогоплательщиков ушедших не туда?;!

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