Рогозин прокомментировал отказ США выдать визу российскому космонавту

14:01 22.01.2022

Космонавт Николай Чуб должен был пройти в США курс по аварийным ситуациям на американском сегменте, отказ США выдать ему визу ставит под угрозу безопасность МКС в случае нештатных ситуаций.

"Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы "Роскосмоса".

Ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации.

Экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС. "Соответственно, возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету. Даже в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать", - сообщили в пресс-службе.

Отказ США выдать визу российскому космонавту является опасным прецедентом для российско-американского сотрудничества в космосе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в субботу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что России никогда не приходила в голову идея отказать в визе астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету.

Дмитрий Рогозин намерен обратиться к главе НАСА в связи с этой ситуацией. "А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал он в твиттере.

Ранее стало известно, что США без объяснения причин отказали Чубу в выдаче визы. Космонавт должен был отправиться в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках.