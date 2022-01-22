Рогозин прокомментировал отказ США выдать визу российскому космонавту
Космонавт Николай Чуб должен был пройти в США курс по аварийным ситуациям на американском сегменте, отказ США выдать ему визу ставит под угрозу безопасность МКС в случае нештатных ситуаций.
"Въездная американская виза космонавту Николаю Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы "Роскосмоса".
Ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации.
Экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС. "Соответственно, возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету. Даже в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать", - сообщили в пресс-службе.
Отказ США выдать визу российскому космонавту является опасным прецедентом для российско-американского сотрудничества в космосе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в субботу в своем телеграм-канале.
Он отметил, что России никогда не приходила в голову идея отказать в визе астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету.
Дмитрий Рогозин намерен обратиться к главе НАСА в связи с этой ситуацией. "А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал он в твиттере.
Ранее стало известно, что США без объяснения причин отказали Чубу в выдаче визы. Космонавт должен был отправиться в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В США это ни к чему,здесь нет телефонного права ,а бюрократия и следование законам отличительная черта.
американцы платят бабки за тренировки, им никогда не откажут.
не дали американскую визу ни он, ни Королев не рыдали бы, как рогозин.
Есть известный трюк: сделать задержку по времени такой, чтобы событие уже состоялось...
Например: рассматривать просьбу о визе для участии в конференции до тех пор, пока конференция не закончится. После чего сообщать: "сожалеем, но мероприятие, для участия в котором вы просили визу, уже прошло..."
Таких примеров - масса...
это Рогозин не пускает российского космонавта на технические тренировки по работе на американской части (оборудовании) станции??
Однако, явно видно, что пишущий "гость" - блогер, пишущий на заборе...
Иными словами - "чудак" на букву....