Россия не станет терпеть, если ее граждан будут атаковать на Украине
Россия не будет терпеть провокации США на Украине, при которых будут атакованы российские граждане. Об этом заявил в воскресенье руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live", отвечая на вопрос о планах РФ в случае провокаций США на Украине.
"Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало", - приводит его слова ТАСС.
При этом Гаврилов отметил, что Россия не собирается "грозить" просто так, а будет реагировать и отвечать на конкретные действия. "Мы же не американцы - вести пропаганду для того, чтобы скрывать свои намерения. Сказано, обозначено, пусть анализируют и думают и на Западе, и на Украине", - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что мешало перестать терпеть ранее, когда Россия выдавала свои паспорта гражданам ДНР и ДНР. Сколько с того момента времени истекло и сколько было обстрелов этих республик ?
граждане РФ делают в Украине?
Таких пенсий- 5-6 тысяч рублей НЕТ.
Минимальная пенсия в России -10 022 рублей или где вы там обитаете?
Российские им паспорта выдавал?
Вступается Кремль за каких таких "наших",
Неделю назад ими без году ставших?
Во время Олимпиады Россия не будет ничего предпринимать. А американцы могут организовать провокацию, как 2008. Но основные события будут после Олимпиады. И первый удар нанесёт не Россия, а Китай. Тогда будет решён тайванский вопрос и южнокорейская проблема. Нет, Южная Корея не лишится своего суверенитета. Просто все американские базы будут убраны с её территории, а гарантом мира будет Китай. Англичане ушли из Гонконга и американцам пора покинуть Юго-Восточную Азию.
Россия же и США - соседи. Сейчас всё внимание приковано к Украине. А я бы начал не с Украины, а с Аляски. Не в том плане, чтобы потребовать у них вернуть Аляску. Просто можно провести совместные российско-американские учения где-то между Чукоткой, Аляской и Камчаткой, чтобы бомбардировщики там полетали, чтобы американцы не сомневались в наших добрососедских намерениях