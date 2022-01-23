Россия не станет терпеть, если ее граждан будут атаковать на Украине

15:51 23.01.2022

Россия не будет терпеть провокации США на Украине, при которых будут атакованы российские граждане. Об этом заявил в воскресенье руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live", отвечая на вопрос о планах РФ в случае провокаций США на Украине.

"Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало", - приводит его слова ТАСС.

При этом Гаврилов отметил, что Россия не собирается "грозить" просто так, а будет реагировать и отвечать на конкретные действия. "Мы же не американцы - вести пропаганду для того, чтобы скрывать свои намерения. Сказано, обозначено, пусть анализируют и думают и на Западе, и на Украине", - добавил он.