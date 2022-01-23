Россия не станет терпеть, если ее граждан будут атаковать на Украине

© KM.RU, Алексей Белкин

Россия не будет терпеть провокации США на Украине, при которых будут атакованы российские граждане. Об этом заявил в воскресенье руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live", отвечая на вопрос о планах РФ в случае провокаций США на Украине.

"Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало", - приводит его слова ТАСС.

При этом Гаврилов отметил, что Россия не собирается "грозить" просто так, а будет реагировать и отвечать на конкретные действия. "Мы же не американцы - вести пропаганду для того, чтобы скрывать свои намерения. Сказано, обозначено, пусть анализируют и думают и на Западе, и на Украине", - добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2022, 18:04
    Гость: stalker

    А что мешало перестать терпеть ранее, когда Россия выдавала свои паспорта гражданам ДНР и ДНР. Сколько с того момента времени истекло и сколько было обстрелов этих республик ?

  3. 23.01.2022, 17:57
    Гость: будет врать-то -к компесации пенсий аж 300 рублей

    Таких пенсий- 5-6 тысяч рублей НЕТ.
    Минимальная пенсия в России -10 022 рублей или где вы там обитаете?

  4. 23.01.2022, 17:54
    Гость: Гражданством мятежников кто наделял,

    Российские им паспорта выдавал?
    Вступается Кремль за каких таких "наших",
    Неделю назад ими без году ставших?

  5. 23.01.2022, 17:52
    Гость: Гость

    Во время Олимпиады Россия не будет ничего предпринимать. А американцы могут организовать провокацию, как 2008. Но основные события будут после Олимпиады. И первый удар нанесёт не Россия, а Китай. Тогда будет решён тайванский вопрос и южнокорейская проблема. Нет, Южная Корея не лишится своего суверенитета. Просто все американские базы будут убраны с её территории, а гарантом мира будет Китай. Англичане ушли из Гонконга и американцам пора покинуть Юго-Восточную Азию.
    Россия же и США - соседи. Сейчас всё внимание приковано к Украине. А я бы начал не с Украины, а с Аляски. Не в том плане, чтобы потребовать у них вернуть Аляску. Просто можно провести совместные российско-американские учения где-то между Чукоткой, Аляской и Камчаткой, чтобы бомбардировщики там полетали, чтобы американцы не сомневались в наших добрососедских намерениях

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