Володин предложил возложить ответственность на чиновников за агрессию собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Поводом для поста стала трагедия в поселке Домна Забайкальского края, где в результате нападения стаи бездомных собак погибла девочка. Володин выразил соболезнования семье погибшего ребенка, подчеркнув, что проблема бродячих собах является следствием безответственности людей, в том числе представителей местных органов власти, которые не считают эту проблему приоритетной.

Так как в России нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, "которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия", то логично ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными.

Также Володин предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. 

"Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься", - подчеркнул Володин.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 24.01.2022, 19:28
    Гость: федя1

    Пока не запретят выгуливать крупных собак без намордников,
    такие истории не прекратятся. Надо бы вообще запретить держать
    крупных собак и других хищников в городских квартирах.
    Тогда не будут рыскать по улицам одичавшие огромые волкодавы.
    Пока мы не признаем всех зоозащитников опасными сумасшедшими,
    люди будут страдать от нападений хищных животных.
    Они не дают отстреливать одичавших собак, как можно
    требовать от местных властей обеспечить безопасность?

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