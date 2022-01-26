Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
Данный шаг, по словам Чернышенко, необходим для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны. Планируется, что к 2030-му году около десяти тысяч базовых станций будут включены в данную сеть.
Подключиться к данной универсальной сети сможет любой абонент.
Кроме того, по слвоам Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.
"При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения от тысячи человек", — рассказал он, добавив, что для этого будут модернизированы около 5 тысяч базовых станций LTE и дополнительно построены около трех с половиной тысяч новых станций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сколько абонов ковидлой и жижей отправят на тот свет.
Надо полагать что эта информация должна иллюстрировать развитие новейших технологий у нас.Но по всему миру шагает 5G,в то время как указанная в статье технология это 4G. И она внедряется,а там 5 поколение внедряется и 6 на подходе.У нас же страна по территории в три раза больше Европы,а по энергоносителям запасов раз в 5 больше,но раздать еды и земли населению ,которого в три раза меньше чем в Европе сил у кого-то не хватает.
К 2030-му году и мобильников то больше не будет.