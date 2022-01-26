Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть

В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Данный шаг, по словам Чернышенко, необходим для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны. Планируется, что к 2030-му году около десяти тысяч базовых станций будут включены в данную сеть.

Подключиться к данной универсальной сети сможет любой абонент.

Кроме того,  по слвоам Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.

"При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения от тысячи человек", — рассказал он, добавив, что для этого будут модернизированы около 5 тысяч базовых станций LTE и дополнительно построены около трех с половиной тысяч новых станций. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2022, 11:48
    Гость: Гость

    Надо полагать что эта информация должна иллюстрировать развитие новейших технологий у нас.Но по всему миру шагает 5G,в то время как указанная в статье технология это 4G. И она внедряется,а там 5 поколение внедряется и 6 на подходе.У нас же страна по территории в три раза больше Европы,а по энергоносителям запасов раз в 5 больше,но раздать еды и земли населению ,которого в три раза меньше чем в Европе сил у кого-то не хватает.

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