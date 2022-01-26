Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть

08:50 26.01.2022

В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Данный шаг, по словам Чернышенко, необходим для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны. Планируется, что к 2030-му году около десяти тысяч базовых станций будут включены в данную сеть.

Подключиться к данной универсальной сети сможет любой абонент.

Кроме того, по слвоам Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.

"При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения от тысячи человек", — рассказал он, добавив, что для этого будут модернизированы около 5 тысяч базовых станций LTE и дополнительно построены около трех с половиной тысяч новых станций.