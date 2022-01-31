В Омске суд вынес приговор пенсионеру-инвалиду, отрицающему распад СССР

20:05 31.01.2022

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 72-летнему пенсионеру-инвалиду Владимиру Бесхлебному. Его приговорили к четырем годам условно за создание экстремистского сообщества.

Он отрицает распад СССР, и в этом контексте признан виновным в создании экстремистского сообщества, участники которого отрицают факт распада Советского Союза и не признают существование современной России.

По версии следствия, в 2020 году пенсионер начал работу по созданию экстремистского сообщества. Планировалось, что 24 июня (в день празднования Дня Победы) он арестует губернатора и «осуществит насильственную смену власти». Свидетели обвинения рассказали, что он искал контакты военных, а также адреса складов оружия, описывает события издание Readovka.

Сам Бесхлебный вину не признал. Он заявил, что является председателем «Омского областного исполкома совета народных депутатов РСФСР», а военные ему были нужны для охраны государственной собственности.

Прокурор настаивал на четырех годах колонии, однако суд посчитал возможным назначить условное наказание.