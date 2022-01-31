В Омске суд вынес приговор пенсионеру-инвалиду, отрицающему распад СССР

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 72-летнему пенсионеру-инвалиду Владимиру Бесхлебному. Его приговорили к четырем годам условно за создание экстремистского сообщества.

Он отрицает распад СССР, и в этом контексте признан виновным в создании экстремистского сообщества, участники которого отрицают факт распада Советского Союза и не признают существование современной России.

По версии следствия, в 2020 году пенсионер начал работу по созданию экстремистского сообщества. Планировалось, что 24 июня (в день празднования Дня Победы) он арестует губернатора и «осуществит насильственную смену власти». Свидетели обвинения рассказали, что он искал контакты военных, а также адреса складов оружия, описывает события издание Readovka.

Сам Бесхлебный вину не признал. Он заявил, что является председателем «Омского областного исполкома совета народных депутатов РСФСР», а военные ему были нужны для охраны государственной собственности.

Прокурор настаивал на четырех годах колонии, однако суд посчитал возможным назначить условное наказание.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.02.2022, 02:45
    Гость: юрист

    Было бы правильно подготовить юридически выверенные темники по вынужденному взаимодействию со структурными подразделениями сатанинской секты "РФ", и просвещению верующих в нее людей.

  3. 01.02.2022, 01:31
    Гость: А вы не бегите посеред батьки

    Сначала лишьтесь государственности , а потом и у вас так будет

  4. 01.02.2022, 01:29
    Гость: Вы хоть в текст вникала?

    Он искал контактов с военными для, якобы охраны неких складов,:и воображал себя председателем совета депутатов РСФСР, которой 30 лет как нет.
    И собирался кого-то совершать?
    В психушку сейчас так просто не поместить,поэтому так.
    Есть такие люди считающие что СССР есть.

  5. 01.02.2022, 00:31
    Гость: Серп и молот

    Откуда беруться судьи ? Все судьи в РФ вплоть до низшей инстанции (районные) назначаются Указами президента РФ, подготовленными кураторами из его администрации. Таким образом любимое идиаматическое выражение президента " У нас все решает суд " сводится к тому, что у нас все решает администрация президента. Один звонок куратора из администрации и судья последует рекомендациям куратора, если он не дурак и не хочет лишиться работы. Прокуратура в принципе военизированная организация строгой подчиненности. Судьи то хотя бы считаются независимыми ( смех в зале ), а прокуратура полностью зависит от президента, точнее от его администрации. Так устроена вертикаль власти.

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