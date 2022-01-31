В Омске суд вынес приговор пенсионеру-инвалиду, отрицающему распад СССР
Первомайский районный суд Омска вынес приговор 72-летнему пенсионеру-инвалиду Владимиру Бесхлебному. Его приговорили к четырем годам условно за создание экстремистского сообщества.
Он отрицает распад СССР, и в этом контексте признан виновным в создании экстремистского сообщества, участники которого отрицают факт распада Советского Союза и не признают существование современной России.
По версии следствия, в 2020 году пенсионер начал работу по созданию экстремистского сообщества. Планировалось, что 24 июня (в день празднования Дня Победы) он арестует губернатора и «осуществит насильственную смену власти». Свидетели обвинения рассказали, что он искал контакты военных, а также адреса складов оружия, описывает события издание Readovka.
Сам Бесхлебный вину не признал. Он заявил, что является председателем «Омского областного исполкома совета народных депутатов РСФСР», а военные ему были нужны для охраны государственной собственности.
Прокурор настаивал на четырех годах колонии, однако суд посчитал возможным назначить условное наказание.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да уж!!! Слава ЕР!
Было бы правильно подготовить юридически выверенные темники по вынужденному взаимодействию со структурными подразделениями сатанинской секты "РФ", и просвещению верующих в нее людей.
Сначала лишьтесь государственности , а потом и у вас так будет
Он искал контактов с военными для, якобы охраны неких складов,:и воображал себя председателем совета депутатов РСФСР, которой 30 лет как нет.
И собирался кого-то совершать?
В психушку сейчас так просто не поместить,поэтому так.
Есть такие люди считающие что СССР есть.
Откуда беруться судьи ? Все судьи в РФ вплоть до низшей инстанции (районные) назначаются Указами президента РФ, подготовленными кураторами из его администрации. Таким образом любимое идиаматическое выражение президента " У нас все решает суд " сводится к тому, что у нас все решает администрация президента. Один звонок куратора из администрации и судья последует рекомендациям куратора, если он не дурак и не хочет лишиться работы. Прокуратура в принципе военизированная организация строгой подчиненности. Судьи то хотя бы считаются независимыми ( смех в зале ), а прокуратура полностью зависит от президента, точнее от его администрации. Так устроена вертикаль власти.