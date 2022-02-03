Первый в России банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

08:45 3.02.2022

Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.

По данным издания, эксперимент проводится среди сотрудников бэк-офиса банка, способных работать на удаленке, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Речь идет и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — рассказали изданию в кредитной организации, пояснив, что продление такого графика работы будет зависеть от результатов работы и реализации всех поставленных задач в срок.

В целом эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится лишь одна неделя, но после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне. Про работников отделений речи в эксперименте не идет.

Ожидается, что новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников Совкомбанка. На 30 сентября в нем работали 22,7 тыс. человек, следует из отчетности по МСФО. То есть на четырехдневную рабочую неделю пока могут претендовать 4,4% сотрудников кредитной организации.