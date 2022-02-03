Первый в России банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.
По данным издания, эксперимент проводится среди сотрудников бэк-офиса банка, способных работать на удаленке, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Речь идет и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.
«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — рассказали изданию в кредитной организации, пояснив, что продление такого графика работы будет зависеть от результатов работы и реализации всех поставленных задач в срок.
В целом эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится лишь одна неделя, но после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне. Про работников отделений речи в эксперименте не идет.
Ожидается, что новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников Совкомбанка. На 30 сентября в нем работали 22,7 тыс. человек, следует из отчетности по МСФО. То есть на четырехдневную рабочую неделю пока могут претендовать 4,4% сотрудников кредитной организации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если весь Совкомбанк Технолоджи перевести на однодневную рабочую неделю,то этого никто не заметит и по Райкину "Урезать так урезать". Чем меньше в стране подобных банков,то и меньше паразитов из числа офисного планктона. Даешь национализацию всех банков,страховых компаний и прочих организаций наживающих на ростовничестве и обмане буратин.
пайку.
перевести на 4 дня можно только тех, кто и так не работает. После 3-х дней запоя или нет, нужен день чтобы вернутся в работу.
Вот дождусь однодневной рабочей недели, вот тогда и устроюсь на работу...
Часть сотрудников телецентра всегда работала 3-4 дня в неделю.
По 12 часов через день.
Потом пришел на смену режим 2х12 часов через 2 дня.
Очень удобно, кстати.
Самым страшным наказанием для них был перевод на каждый день...