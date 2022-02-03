Первый в России банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.

По данным издания, эксперимент проводится среди сотрудников бэк-офиса банка, способных работать на удаленке, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Речь идет и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — рассказали изданию в кредитной организации, пояснив, что продление такого графика работы будет зависеть от результатов работы и реализации всех поставленных задач в срок.

В целом эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится лишь одна неделя, но после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне. Про работников отделений речи в эксперименте не идет.

Ожидается, что новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников Совкомбанка. На 30 сентября в нем работали 22,7 тыс. человек, следует из отчетности по МСФО. То есть на четырехдневную рабочую неделю пока могут претендовать 4,4% сотрудников кредитной организации.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2022, 11:35
    Гость: Штурман

    Если весь Совкомбанк Технолоджи перевести на однодневную рабочую неделю,то этого никто не заметит и по Райкину "Урезать так урезать". Чем меньше в стране подобных банков,то и меньше паразитов из числа офисного планктона. Даешь национализацию всех банков,страховых компаний и прочих организаций наживающих на ростовничестве и обмане буратин.

  3. 03.02.2022, 10:29
    Гость: Очередной бред

    перевести на 4 дня можно только тех, кто и так не работает. После 3-х дней запоя или нет, нужен день чтобы вернутся в работу.

  5. 03.02.2022, 09:38
    Гость: Скептик

    Часть сотрудников телецентра всегда работала 3-4 дня в неделю.
    По 12 часов через день.
    Потом пришел на смену режим 2х12 часов через 2 дня.
    Очень удобно, кстати.
    Самым страшным наказанием для них был перевод на каждый день...

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Минздрав РФ
Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения о безопасности вакцин
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
Избранное
Lada Niva Travel появится в следующем году
Peugeot 508 2019: смелые цели
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
Чайф «Оранжевое настроение III»
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Жасмин: «Счастье – это моя семья!»
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
Бой-код: региональные власти мертвой хваткой вцепились в QR-коды
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»
Константин Кинчев «Белый шум»
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»