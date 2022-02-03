ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

10:20 3.02.2022

ВТБ предложил внедрить межбанковскую систему обмена информацией о мошеннических операциях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Анатолия Печатникова.

Данный шаг, по мнению руководства банка поможет существенно сократить возможность вывода украденных средств клиентов.

На данный момент, при получении доступа к счетам клиентов мошенники обычно выводят средства на посредников (дропперов) в другие банки и оперативно обналичивают их через банкоматы. Сегодня у кредитных организаций нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет дроппера уже определен и заблокирован. Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную "заморозку" похищенных средств и их возврат владельцу. По экспертным оценкам, в России может действовать около 500 тыс. дропперов.

"ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов дропперов на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия", - пояснил Печатников, подчеркнув, что число атак мошенников продолжает расти.

Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия (67% от всех атак) и фишинг (29%). ВТБ также обеспокоен ростом случаев мошенничества с использованием подменных номеров.