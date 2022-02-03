Чиновник Кремля стал кандидатом на пост губернатора Томской области

11:55 3.02.2022

Заместитель начальника управления по внутренней политике (УВП) администрации президента РФ Владимир Мазур рассматривается Кремлем как будущий губернатор Томской области. Как сообщает РБК, Мазура называют основной кандидатурой, но окончательного решения пока не принято.

Владимир Мазур трудится в УВП с 2020 года, там чиновник курирует тему местного самоуправления. До этого Мазур занимал пост вице-губернатора Калужской области. По словам собеседника РБК, после его перехода в администрацию президента предполагалось, что эта работа станет для Мазура временной, так как в дальнейшем чиновник Кремля должен возглавить один из регионов.

С 2012 по 2019 год Владимир Мазур управлял вторым по величине городом Тюменской области — Тобольском, где активно развивалась промплощадка компании «Сибур».

Ранее четыре источника, близкие к администрации президента, рассказали журналистам о возможной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина — в данный момент он дорабатывает второй губернаторский срок, его полномочия заканчиваются осенью 2022 года. «Вероятность [ухода] высочайшая», — сообщил один из собеседников.